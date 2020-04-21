Видеоконференция УЕФА: матчи сборных осенью все еще актуальны

Сегодня, 21 апреля, представители всех 55 стран-членов УЕФА провели очередное заседание посредством видеоконференции. Руководители национальных федераций обсудили возможные решения для европейского футбола во время кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

Ключевые итоги заседания:

Приоритет отдается национальным чемпионатам с финишем в конце июля

Оставшиеся еврокубковые матчи плей-офф планируют доиграть в августе

Матчи сборных все еще могут пройти в осенние запланированные даты

УЕФА предложит рекомендации о том, как действовать в правовых вопросах

Все вопросы по контрактам являются прорегативой клубов и игроков

Еще одна видеоконференция стран-членов УЕФА состоится в мае

Напомним, главным приоритетом в УЕФА считают завершение национальных чемпионатов и ​​кубковых соревнований, которые определят представителей стран на предстоящий еврокубковый сезон. Они могут возобновиться в мае или июне и завершиться до 31 июля.

Соревнования Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году будут доигрываться после окончания национальных чемпионатов, предположительно в августе. По имеющимся данным, четвертьфинальные матчи пройдут 10–15 августа, полуфиналы – 17–22 августа, а финалы намечены на 26 (или 27) и 29 августа соответственно.

В УЕФА пока окончательно не решили вопрос нового календаря соревнований, но считают, что следующий сезон 2020/21 можно начать в сентябре, а групповые раунды ЛЧ и ЛЕ предлагают играть с октября.

Спустя два дня, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА примет очередные решения о возможности проведения международных и национальных соревнований до конца этого сезона, которые прерваны из-за пандемии, поразившей весь спорт и особенно футбол.