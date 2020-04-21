Видеоконференция УЕФА: матчи сборных осенью все еще актуальны

Главным приоритетом в УЕФА считают завершение национальных чемпионатов

  • 21.04.2020 16:25
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Видеоконференция УЕФА: матчи сборных осенью все еще актуальны
© УЕФА

Сегодня, 21 апреля, представители всех 55 стран-членов УЕФА провели очередное заседание посредством видеоконференции. Руководители национальных федераций обсудили возможные решения для европейского футбола во время кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

Ключевые итоги заседания:

  • Приоритет отдается национальным чемпионатам с финишем в конце июля
  • Оставшиеся еврокубковые матчи плей-офф планируют доиграть в августе
  • Матчи сборных все еще могут пройти в осенние запланированные даты
  • УЕФА предложит рекомендации о том, как действовать в правовых вопросах
  • Все вопросы по контрактам являются прорегативой клубов и игроков
  • Еще одна видеоконференция стран-членов УЕФА состоится в мае

Напомним, главным приоритетом в УЕФА считают завершение национальных чемпионатов и ​​кубковых соревнований, которые определят представителей стран на предстоящий еврокубковый сезон. Они могут возобновиться в мае или июне и завершиться до 31 июля.

Соревнования Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году будут доигрываться после окончания национальных чемпионатов, предположительно в августе. По имеющимся данным, четвертьфинальные матчи пройдут 10–15 августа, полуфиналы – 17–22 августа, а финалы намечены на 26 (или 27) и 29 августа соответственно. 

В УЕФА пока окончательно не решили вопрос нового календаря соревнований, но считают, что следующий сезон 2020/21 можно начать в сентябре, а групповые раунды ЛЧ и ЛЕ предлагают играть с октября.

Спустя два дня, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА примет очередные решения о возможности проведения международных и национальных соревнований до конца этого сезона, которые прерваны из-за пандемии, поразившей весь спорт и особенно футбол.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 21.04.2020 16:45
    0
    Короче, проблемы решайте сами, а сезон доиграйте, чтобы мы денег не потеряли. Вот и весь УЕФА. Руководители хреновы
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 21.04.2020 16:45
    0
    Короче, проблемы решайте сами, а сезон доиграйте, чтобы мы денег не потеряли. Вот и весь УЕФА. Руководители хреновы
    Ссылка
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