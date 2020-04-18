Октябрь! В УЕФА определились с датами старта нового сезона еврокубков

Квалификационные раунды ЛЧ и ЛЕ начнутся в конце июля или начале августа

  • 18.04.2020 00:59
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Октябрь! В УЕФА определились с датами старта нового сезона еврокубков
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Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА в настоящее время работает над календарем возобновления футбольной активности в Европе. Одним из самых важных обсуждаемых моментов является расписание Лиги чемпионов на следующий сезон.

И уже есть дата начала основного раунда ЛЧ – это, вторник, 20 октября. В эту дату УЕФА планирует запустить первый тур группового этапа сезона 2020/21. Среда, 21 октября, станет вторым днем турнира, а датой начала группового этапа Лиги Европы будет четверг, 22 октября. Это более чем на месяц позже обычной даты начала группового раунда еврокубков (в прошлом году ЛЧ стартовала 17 сентября 2019 года).

Отборочные раунды ЛЧ и ЛЕ начнутся гораздо раньше, а точнее – в конце июля или начале августа. Второй квалификационный раунд Лиги Европы, где стартует первая из украинских команд, состоится в четверг, 13 августа. Накануне, во вторник и среду, пройдет второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Вся эта информация стала известной испанским журналистам из документов Ла Лиги, где содержался планируемый календарь будущего сезона. По имеющимся данным, в планах УЕФА сказано, что текущий сезон в европейских чемпионатах должен завершиться до 31 июля.

Консультации в руководящих кругах европейского футбола продолжаются, и следующая видеоконференция УЕФА намечена на 21 апреля.

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Источник — Sport.es

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