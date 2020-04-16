УЕФА проведет две видеоконференции, которые намечены на 21 и 23 апреля

УЕФА на официальном сайте анонсировал проведение двух видеоконференций, намеченных на 21 и 23 апреля.

Сначала во вторник, 21 апреля, состоится встреча представителей всех 55 ассоциаций-членов УЕФА. А затем в четверг, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА проведет свое заседание в режиме онлайн.

Ожидается, что в УЕФА обсудят последние новости о пандемии коронавируса и примут некоторые решения, касающиеся календаря европейского футбола. Будут рассмотрены вопросы относительно проведения национальных турниров и европейских соревнований.

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