Три недели безумия. УЕФА придумал неожиданный план, как доиграть еврокубки

Боссы футбола намерены возобновить Лигу чемпионов и Лигу Европы

  • 13.04.2020 21:05
  • 4692 просмотра
  • 10 комментариев
Три недели безумия. УЕФА придумал неожиданный план, как доиграть еврокубки
© УЕФА

УЕФА рассматривает возможность завершения соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона в режиме трехнедельного блока в течение августа.

Это одна из идей, рассматриваемая руководящим органом футбола на континенте, который отчаянно ищет решение в условиях пандемии коронавируса, что привела к остановке профессионального футбола. УЕФА сталкивается с множеством проблем в своей попытке завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Чтобы идея матчей в августе стала реальной, Премьер-лига и другие лиги по всему континенту должны быть запущены к середине июня. Командам, оставшимся в еврокубкам, придется провести в игровом ритме еще до трех недель в разгар лета.

Согласно источникам, близким к клубам, нынешнее видение календаря, который будет продвигать УЕФА, следующее:

  • 1. Национальные лиги должны начаться как только смогут.

И чем раньше, тем лучше. Так, немецкая Бундеслига планирует возобновить игру уже в мае. Остальные лиги больше думают про июнь с финишем в середине-конце июля. Все матчи, разумеется, будут проходить без зрителей.

  • 2. Лига чемпионов и Лига Европы пройдут в августе.

Согласно переговорам, которые ведутся, если останется мало времени, то четвертьфиналы, полуфиналы и финал могут быть сыграны за две недели, из одного матча, без зрителей и на нейтральной арене. Тем не менее, источники в УЕФА сообщают, что приоритетом среди возможных сценариев остается защита здоровья болельщиков и футболистов.

  • 3. Следующий сезон 2020/21 начнется в сентябре.

Получается, у игроков будет около трех недель отпуска. Национальные лиги и УЕФА надеются обсудить этот план спасения календаря текущего сезона на предстоящей видеоконференции, которую они планируют провести в ближайшее время.

Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределенный срок, в то время как кризис COVID-19 продолжает сеять хаос по всей Европе.

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Источник — Express

(17 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 13.04.2020 22:17
    0
    pl2012ua, 13.04.2020 22:05
    на сегодняшний день за период от начала эпидемии зафиксировано 440 000 выздоровевших и 118 000 умерших. Смертность 21%. Это факт, предлагаю не спорить с этой цифрой и приводить в качестве доказательство число заболевших (почти два миллиона). Объясняю почему - заболевшие есть разные - и те кто вчера заболел и те кто неделю назад, и те кто месяц назад). А статистика победившие/умершие показывает по ФАКТУ, чем заканчивается болезнь.
    Еще раз - за все время пандемии - от первого до сегодняшнего дня 440 тыс победивших, 118 тыс умерших. 21% смертность!!!
    Победивших намного больше. Они просто не тестируются, если это легкая форма. В Великобритании еще в марте не брали таких в больницу, говорили сидеть дома, обращаться в случае ухудшения.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.04.2020 22:12
    0
    Golhrenshtanga, 13.04.2020 22:00
    Аргументы?
    Их дело планировать. Пока выглядит слишком оптимистично для таких стран как Италия и Испания, остальные страны на итало-испанскую вечеринку могут заявиться в любой момент. Спустя полтора месяца эпидемии в Италии позавчера выявили 4500 заболевших и 600 смертей за сутки.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.04.2020 22:06
    0
    Golhrenshtanga, 13.04.2020 22:00
    Аргументы?
    ниже
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.04.2020 22:05
    -1
    на сегодняшний день за период от начала эпидемии зафиксировано 440 000 выздоровевших и 118 000 умерших. Смертность 21%. Это факт, предлагаю не спорить с этой цифрой и приводить в качестве доказательство число заболевших (почти два миллиона). Объясняю почему - заболевшие есть разные - и те кто вчера заболел и те кто неделю назад, и те кто месяц назад). А статистика победившие/умершие показывает по ФАКТУ, чем заканчивается болезнь.
    Еще раз - за все время пандемии - от первого до сегодняшнего дня 440 тыс победивших, 118 тыс умерших. 21% смертность!!!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.04.2020 22:00
    +1
    pl2012ua, 13.04.2020 21:57
    глупости
    Аргументы?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.04.2020 21:57
    -1
    глупости
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 13.04.2020 21:48
    +1
    DKTheBest2, 13.04.2020 21:24
    Нормально. Главное с вирусом договориться.
    Ковид точно не возражает, пусть играют.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 13.04.2020 21:38
    -1
    если без зрителей то лучше монетку киньте
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.04.2020 21:24
    +4
    Нормально. Главное с вирусом договориться.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 21:22
    +3
    Отличный план,главное чтобы сработал
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.04.2020 21:24
    +4
    Нормально. Главное с вирусом договориться.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 13.04.2020 21:22
    +3
    Отличный план,главное чтобы сработал
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 13.04.2020 22:00
    +1
    pl2012ua, 13.04.2020 21:57
    глупости
    Аргументы?
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 13.04.2020 21:48
    +1
    DKTheBest2, 13.04.2020 21:24
    Нормально. Главное с вирусом договориться.
    Ковид точно не возражает, пусть играют.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.04.2020 22:17
    0
    pl2012ua, 13.04.2020 22:05
    на сегодняшний день за период от начала эпидемии зафиксировано 440 000 выздоровевших и 118 000 умерших. Смертность 21%. Это факт, предлагаю не спорить с этой цифрой и приводить в качестве доказательство число заболевших (почти два миллиона). Объясняю почему - заболевшие есть разные - и те кто вчера заболел и те кто неделю назад, и те кто месяц назад). А статистика победившие/умершие показывает по ФАКТУ, чем заканчивается болезнь.
    Еще раз - за все время пандемии - от первого до сегодняшнего дня 440 тыс победивших, 118 тыс умерших. 21% смертность!!!
    Победивших намного больше. Они просто не тестируются, если это легкая форма. В Великобритании еще в марте не брали таких в больницу, говорили сидеть дома, обращаться в случае ухудшения.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.04.2020 22:12
    0
    Golhrenshtanga, 13.04.2020 22:00
    Аргументы?
    Их дело планировать. Пока выглядит слишком оптимистично для таких стран как Италия и Испания, остальные страны на итало-испанскую вечеринку могут заявиться в любой момент. Спустя полтора месяца эпидемии в Италии позавчера выявили 4500 заболевших и 600 смертей за сутки.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 13.04.2020 22:06
    0
    Golhrenshtanga, 13.04.2020 22:00
    Аргументы?
    ниже
    Ссылка
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