Три недели безумия. УЕФА придумал неожиданный план, как доиграть еврокубки

УЕФА рассматривает возможность завершения соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона в режиме трехнедельного блока в течение августа.
Это одна из идей, рассматриваемая руководящим органом футбола на континенте, который отчаянно ищет решение в условиях пандемии коронавируса, что привела к остановке профессионального футбола. УЕФА сталкивается с множеством проблем в своей попытке завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Чтобы идея матчей в августе стала реальной, Премьер-лига и другие лиги по всему континенту должны быть запущены к середине июня. Командам, оставшимся в еврокубкам, придется провести в игровом ритме еще до трех недель в разгар лета.
Согласно источникам, близким к клубам, нынешнее видение календаря, который будет продвигать УЕФА, следующее:
- 1. Национальные лиги должны начаться как только смогут.
И чем раньше, тем лучше. Так, немецкая Бундеслига планирует возобновить игру уже в мае. Остальные лиги больше думают про июнь с финишем в середине-конце июля. Все матчи, разумеется, будут проходить без зрителей.
- 2. Лига чемпионов и Лига Европы пройдут в августе.
Согласно переговорам, которые ведутся, если останется мало времени, то четвертьфиналы, полуфиналы и финал могут быть сыграны за две недели, из одного матча, без зрителей и на нейтральной арене. Тем не менее, источники в УЕФА сообщают, что приоритетом среди возможных сценариев остается защита здоровья болельщиков и футболистов.
- 3. Следующий сезон 2020/21 начнется в сентябре.
Получается, у игроков будет около трех недель отпуска. Национальные лиги и УЕФА надеются обсудить этот план спасения календаря текущего сезона на предстоящей видеоконференции, которую они планируют провести в ближайшее время.
Напомним, Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены на неопределенный срок, в то время как кризис COVID-19 продолжает сеять хаос по всей Европе.
Источник — Express
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