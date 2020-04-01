УЕФА, руководящий орган Европы по футболу, проводит видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждается информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса. На встрече рассматривается несколько вариантов, при которых может быть доигран футбольный сезон 2019/20.

В УЕФА пока еще нет четкого представления о том, когда футбольный сезон может возобновиться. Профессиональный футбол в Европе в настоящее время приостановлен, по крайней мере, до конца апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает ежедневно расти. Контракты игроков, летнее трансферное окно и будущее европейских соревнований также были в повестке дня встречи.

По имеющейся информации, на встрече обсуждаются следующие решения:

Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы переносится на июль и август,

Все товарищеские матчи национальных сборных в июне будут отменены,

Матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы переносятся на сентябрь.

Эти решения, скорее всего, увеличивают неразбериху в календаре футбольного сезона, поскольку новый евросезон должен начаться в августе. Однако, похоже, что все участники конференции хотят закончить текущий сезон до того, как начнется следующий.

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См. также: Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре