УЕФА, руководящий орган Европы по футболу, проводит видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждается информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса. На встрече рассматривается несколько вариантов, при которых может быть доигран футбольный сезон 2019/20.
В УЕФА пока еще нет четкого представления о том, когда футбольный сезон может возобновиться. Профессиональный футбол в Европе в настоящее время приостановлен, по крайней мере, до конца апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает ежедневно расти. Контракты игроков, летнее трансферное окно и будущее европейских соревнований также были в повестке дня встречи.
По имеющейся информации, на встрече обсуждаются следующие решения:
- Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы переносится на июль и август,
- Все товарищеские матчи национальных сборных в июне будут отменены,
- Матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы переносятся на сентябрь.
Эти решения, скорее всего, увеличивают неразбериху в календаре футбольного сезона, поскольку новый евросезон должен начаться в августе. Однако, похоже, что все участники конференции хотят закончить текущий сезон до того, как начнется следующий.
Новость обновляется.
См. также: Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре
News: @UEFA verschiebt @ChampionsLeague und @EuropaLeague bis in Juli/ August. Alle Länderspiele im Juni werden ausgesetzt, wohl erst im Herbst nachgeholt. Mehr @ZDFsport @ZDF— Markus Harm (@MarkusHarm) April 1, 2020
Источник — Sport.ua
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