Видеоконференция УЕФА: матчи еврокубков переносятся на июль-август

Все поединки сборных в июне будут отменены из-за пандемии коронавируса

  • 01.04.2020 15:19
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  • 2 комментария
Видеоконференция УЕФА: матчи еврокубков переносятся на июль-август
© Twitter

УЕФА, руководящий орган Европы по футболу, проводит видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций. На ней обсуждается информация о текущей ситуации с пандемией коронавируса. На встрече рассматривается несколько вариантов, при которых может быть доигран футбольный сезон 2019/20.

В УЕФА пока еще нет четкого представления о том, когда футбольный сезон может возобновиться. Профессиональный футбол в Европе в настоящее время приостановлен, по крайней мере, до конца апреля. Число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает ежедневно расти. Контракты игроков, летнее трансферное окно и будущее европейских соревнований также были в повестке дня встречи.

По имеющейся информации, на встрече обсуждаются следующие решения:

  • Доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы переносится на июль и август,
  • Все товарищеские матчи национальных сборных в июне будут отменены,
  • Матчи плей-офф квалификации чемпионата Европы переносятся на сентябрь.

Эти решения, скорее всего, увеличивают неразбериху в календаре футбольного сезона, поскольку новый евросезон должен начаться в августе. Однако, похоже, что все участники конференции хотят закончить текущий сезон до того, как начнется следующий.

Новость обновляется.

См. также: Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 01.04.2020 15:39
    0
    dgurkis, 01.04.2020 15:37
    Куда они коней гонят? Понос, что ли? Бога рассмешить решили? Закончится эта пьезолохапанднмия к выборам у пиндосов, вот тогда с весны и планируйте. Или вам еще не понятны эти рамсы? Кто же сейчас пролетариату права вернет назад? Усе! Накусе выкуси!Европа не Лукашенки, их на Хутор не пошлет. Облапошили нас Родшильдо-Соровское племя!
    В тому то і справа що до липня не реально буде грати, навіть при самому позитивному розвитку подій.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 01.04.2020 15:37
    -2
    Куда они коней гонят? Понос, что ли? Бога рассмешить решили? Закончится эта пьезолохапанднмия к выборам у пиндосов, вот тогда с весны и планируйте. Или вам еще не понятны эти рамсы? Кто же сейчас пролетариату права вернет назад? Усе! Накусе выкуси!Европа не Лукашенки, их на Хутор не пошлет. Облапошили нас Родшильдо-Соровское племя!
    Ссылка
    Дрон Дрон
    online
      Дрон Дрон, 01.04.2020 15:39
    0
    dgurkis, 01.04.2020 15:37
    Куда они коней гонят? Понос, что ли? Бога рассмешить решили? Закончится эта пьезолохапанднмия к выборам у пиндосов, вот тогда с весны и планируйте. Или вам еще не понятны эти рамсы? Кто же сейчас пролетариату права вернет назад? Усе! Накусе выкуси!Европа не Лукашенки, их на Хутор не пошлет. Облапошили нас Родшильдо-Соровское племя!
    В тому то і справа що до липня не реально буде грати, навіть при самому позитивному розвитку подій.
    Ссылка
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