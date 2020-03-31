Три плана. УЕФА рассматривает вариант с возобновлением сезона аж в сентябре

УЕФА на данный момент рассматривает три возможных даты возобновления футбольных чемпионатов: середина мая, июнь и сентябрь. В испанской прессе опубликован анализ текущей ситуации.

Календарь. Май кажется маловероятным из-за неравномерного распространения коронавируса в Европе, а сентябрь означал бы необходимость перестройку следующего сезона, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, национальных кубках и сменой формата еврокубков.

Июнь является ключевым месяцем, по словам президента УЕФА Александера Чеферина. Он уверен, можно будет снова играть, даже если матчи придется проводить за закрытыми дверями, чтобы завершить чемпионаты стран. В Испании и Италии, где вирус начал свою атаку ранее, есть надежда, что чемпионаты можно будет перезапустить раньше. Франция, Германия и Англия создают больше проблем.

Еврокубки. Секретарь соревнований УЕФА Джорджио Маркетти считает финал четырех в еврокубках лучшим и самым быстрым решением. Идея состоит в том, чтобы провести вторые поединки, которые остались в 1/8 финала (МанСити – Реал, Бавария – Челси, Барселона – Наполи, Ювентус – Лион), а затем сыграть четвертьфиналы из одного матча. И, наконец, провести два полуфинала и финал в Стамбуле в последние выходные июня.

Если пандемия достигнет Турции с такой силой, как это было в южной Европе, смена места проведения не исключена из-за форс-мажора. Тот же план предусмотрен для Лиги Европы, но здесь проблема состоит в том, что если до конца Лиги чемпионов осталось 17 игр, то до окончания Лиги Европы еще аж 23, и получается проблема с датами.

Контракты. Одна из проблем, связанных с окончанием этого сезона в августе или в сентябре, заключается в том, что контракты игроков и тренеров должны быть продлены после 30 июня, что еще более противоречиво в случае продления карантина. Хотя ФИФА готов адаптировать правила с учетом этого обстоятельства, Всемирный союз игроков (FIFpro) предупреждает, что в этом случае они должны быть универсальными и охватывать всех игроков, а не только тех, которые клубы хотят сохранить.

Трансферы. Еще одна мера, которую повлечет за собой продление сезона после июня, заключается в продлении следующего трансферного окна, которое будет действовать с июня аж по январь, когда уже должно начаться зимнее окно. С помощью этой меры было бы легче завершить все переходы и облегчить трансферный рынок в то время, когда никто не знает, когда чемпионаты смогут возобновиться. Этот вопрос также был согласован между ФИФА и УЕФА.

Сборные. Календарные даты ФИФА для национальных команд зависят от всего календаря. Чемпионат Европы был перенесен на следующее лето, но июньские международные товарищеские матчи еще не отменены. В частности, запланирован на 5 июня матч между Испанией и Португалией в Мадриде. Сборные могут отказаться от своих матчей, чтобы успешно могли быть закончены национальные лиги и еврокубки. Если после лета все еще будет трудно возобновить клубный футбол, также подвергнется модификации Лига наций, которая должна начаться 3 сентября.