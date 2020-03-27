Новый план УЕФА: национальные чемпионаты – в июне, еврокубки – в июле

В лучшем случае, команды смогут возобновить тренировки в мае 2020 года

  • 27.03.2020 23:41
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Новый план УЕФА: национальные чемпионаты – в июне, еврокубки – в июле
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УЕФА провел онлайн-консультации с Ассоциацией европейских клубов (ЕСА). На нем была принята рекомендация доиграть европейские национальные чемпионаты до 15 июля.

Появились детали возобновления футбольных турниров, если это позволит ситуация с пандемией коронавируса. В лучшем случае, команды смогут возобновить тренировки в мае 2020 года.

Национальные лиги планируется доигрывать в ускоренном режиме, проводя игры в июне каждые 3–4 дня. А затем, также по ускоренному графику, сыграть оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эти поединки еврокубков могут состояться во второй половине июля. 

Другое предложение, которое рассматривается при худших вариантах развития событий – заморозить турниры насовсем, что означает окончательную их остановку. Тогда футбольный сезон 2019/20 останется недоигранным. Среди представителей клубов нет единого мнения по этим вопросам.

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Источник — Corriere della Sera

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 27.03.2020 23:59
    +2
    Мудро. А то из-за еврокубков не получится играть 2 матча нац чемпа в неделю. а так быстро доиграют и останутся лишь те, кто занят еврокубками.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 27.03.2020 23:59
    +2
    Мудро. А то из-за еврокубков не получится играть 2 матча нац чемпа в неделю. а так быстро доиграют и останутся лишь те, кто занят еврокубками.
    Ссылка
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