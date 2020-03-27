Новый план УЕФА: национальные чемпионаты – в июне, еврокубки – в июле

УЕФА провел онлайн-консультации с Ассоциацией европейских клубов (ЕСА). На нем была принята рекомендация доиграть европейские национальные чемпионаты до 15 июля.

Появились детали возобновления футбольных турниров, если это позволит ситуация с пандемией коронавируса. В лучшем случае, команды смогут возобновить тренировки в мае 2020 года.

Национальные лиги планируется доигрывать в ускоренном режиме, проводя игры в июне каждые 3–4 дня. А затем, также по ускоренному графику, сыграть оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эти поединки еврокубков могут состояться во второй половине июля.

Другое предложение, которое рассматривается при худших вариантах развития событий – заморозить турниры насовсем, что означает окончательную их остановку. Тогда футбольный сезон 2019/20 останется недоигранным. Среди представителей клубов нет единого мнения по этим вопросам.