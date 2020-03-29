Президент УЕФА: «Этот сезон можно доиграть в начале следующего»

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил журналистам свое мнение, когда могут возобновиться футбольные турниры в Европе:

«В этот драматичный момент самое важное – это здоровье, выход из кризиса. Конечно, прерванный футбол символизирует, что Европа и мир остановились. Еще до пандемии УЕФА распределял 87% всех доходов. После кризиса единственный возможный способ объединения европейского и мирового футбола – это лидерство УЕФА.

Принесение в жертву чемпионата Европы показало, что каждая чрезвычайная ситуация является нашей и что мы в ответственности за каждый клуб. Видеоконференция с федерациями была фантастической демонстрацией единства и солидарности. Эта ужасная ситуация показывает, что европейский футбол очень сплочен.

Никто не знает, когда закончится пандемия. У нас есть планы A, B и C. Мы находимся в контакте с лигами, с клубами, есть рабочая группа. Мы должны ждать, как и любой другой сектор общества. Перенос Евро-2020, основного дохода для 50 из 55 ассоциаций, нельзя сравнивать с жертвой клубного чемпионата мира, которого до сих пор не существует. Это было правильное решение о переносе Евро.

Что будет, если чемпионаты не будут завершены? Мы находимся в контакте с лигами. Оперативная команда работает днем ​​и ночью. Мне сложно представить все матчи за закрытыми дверями, но сейчас мы не знаем, возобновим ли мы турниры, с публикой или без. Если не будет альтернативы, было бы лучше закончить чемпионат в любом случае. Могу сказать, что не думаю о финале Лиги чемпионов за закрытыми дверями.

Даты? Нет дипломатического ответа. Поскольку не знаем, когда закончится пандемия, у нас не может быть окончательного плана. На данный момент у нас есть несколько дат. Начать можно в середине мая или в июне, или даже в конце июня. Если нам этого не удастся, сезон, вероятно, потерян. Есть также предложение закончить этот сезон в начале следующего, который будет стартовать чуть позже. Мы найдем лучшее решение для лиг и клубов».