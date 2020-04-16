В УЕФА определились с рабочими датами финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

В УЕФА определились, что финал Лиги чемпионов 2019/20 должен пройти 29 августа, в решающий матч Лиги Европы 2019/20 может состояться 26 августа. В рабочей версии нового календаря УЕФА оставшиеся матчи плей-офф начнутся с 28/29 июля, а остальные этапы турниров состоятся в августе.

УЕФА предлагает сыграть финал Лиги чемпионов в последнюю субботу августа на фоне переговоров о переносе сроков окончания европейского сезона и внутренних турниров в связи с пандемией коронавируса. Фактически финал ЛЧ перенесен почти на три месяца по сравнению с изначальным календарем (с 30 мая).

Новые даты финалов:

Финал Лиги чемпионов этого года должен состояться 29 августа на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

этого года должен состояться на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Финал Лиги Европы текущего сезона предварительно назначен на 26 августа в Гданьске.

Еще не сыграны четыре ответных матча стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. включая встречи грандов, «Манчестер Сити» против «Реала», «Баварии» против «Челси».

УЕФА на следующей неделе проведет две видеоконференции, которые намечены на 21 и 23 апреля