Женский футбольный чемпионат Европы перенесен с 2021 на 2022 год

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, запланированный на лето 2021 года, отложен на один год. Планируется, что он пройдет с 6 по 31 июля 2022 года, сообщили в УЕФА.

Турнир должен состояться в Англии. УЕФА намерен использовать те же города, что и ранее планировались.

Президент УЕФА Александр Чеферин говорит, что этот шаг гарантирует, что соревнование получит освещение, которого оно заслуживает:

«Переносом на следующий год мы обеспечиваем, что наше главное женское соревнование будет единственным крупным футбольным турниром лета».

Ранее мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио были отложены до 2021 года из-за пандемии коронавируса.