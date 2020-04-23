Женский футбольный чемпионат Европы перенесен с 2021 на 2022 год

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, запланированный на лето 2021 года, отложен на один год. Планируется, что он пройдет с 6 по 31 июля 2022 года, сообщили в УЕФА.
Турнир должен состояться в Англии. УЕФА намерен использовать те же города, что и ранее планировались.
Президент УЕФА Александр Чеферин говорит, что этот шаг гарантирует, что соревнование получит освещение, которого оно заслуживает:
«Переносом на следующий год мы обеспечиваем, что наше главное женское соревнование будет единственным крупным футбольным турниром лета».
Ранее мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио были отложены до 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Источник — УЕФА
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