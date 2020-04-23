Женский футбольный чемпионат Европы перенесен с 2021 на 2022 год

Очередной перенос крупного футбольного форума подтвержден УЕФА

  • 23.04.2020 14:43
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Женский футбольный чемпионат Европы перенесен с 2021 на 2022 год
© УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин, запланированный на лето 2021 года, отложен на один год. Планируется, что он пройдет с 6 по 31 июля 2022 года, сообщили в УЕФА.

Турнир должен состояться в Англии. УЕФА намерен использовать те же города, что и ранее планировались.

Президент УЕФА Александр Чеферин говорит, что этот шаг гарантирует, что соревнование получит освещение, которого оно заслуживает:

«Переносом на следующий год мы обеспечиваем, что наше главное женское соревнование будет единственным крупным футбольным турниром лета».

Ранее мужской чемпионат Европы и Олимпийские игры в Токио были отложены до 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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Источник — УЕФА

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