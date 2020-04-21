Вот это поворот. Шахтер и Динамо могут попасть в ЛЧ благодаря рейтингу УЕФА

Руководители европейского футбола задумались, что должно произойти со следующими турнирами еврокубков, если не будет возможности возобновить и доиграть текущий сезон национальных чемпионатов. Специальная видеоконференция стран-членов УЕФА прошла сегодня, 21 апреля.

Как информирует итальянская La Repubblica, при условии незавершенного сезона подано предложение перейти к плану B и определить представительство в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2020/21 по текущему клубному рейтингу УЕФА. СМИ каждой страны начали анализировать, к чему может привести такое решение.

В этом случае Англия выставит в главном еврокубке «Манчестер Сити» (6-й в рейтинге), если не вступит в силу бан за нарушение финансового фейр-плей, «Ливерпуль» (8), «Манчестер Юнайтед» (9), «Арсенал» (10). В случае санкций к клубу, за который выступает Александр Зинченко, горожан сможет заменить «Тоттенхэм» (12). А вот «Челси» (14) при таких раскладах предстоит лишь Лига Европы.

От Испании в ЛЧ будут представлены «Реал» (1), «Атлетико» (2), «Барселона (3) и «Севилья» (11). У Германии четверка лучших: «Бавария» (4), «Боруссия» Д (12), «Байер» (23) и «Шальке» (31). От Италии в Лигу чемпионов попадают: «Ювентус» (5), «Рома» (15), «Наполи» (16) и «Лацио» (36). У Франции есть три места в главном еврокубке: «ПСЖ» (7), «Лион» (16), «Монако» (35, квалификация).

Что касается Украины, то лучший в списке «Шахтер» (16-й в рейтинге) сможет принять участие в групповом раунде Лиге чемпионов, а второй по рейтингу УЕФА украинский клуб «Динамо» (25) будет проходить сквозь сито квалификации. Если этот план B станет реальностью, у луганской «Зари» (113) не будет никаких шансов сыграть в главном еврокубке в будущем сезоне, хотя она идет на 2-м месте в чемпионате Украины. Впрочем, команда Виктора Скрипника тогда стартует в групповом раунде Лиги Европы.

Текущий клубный рейтинг УЕФА 2020

Синим фоном выделены команды, которые продолжали борьбу в ЛЧ или ЛЕ на момент остановки. Зеленым фоном – те, чьи страны остались в еврокубках.