Вот это поворот. Шахтер и Динамо могут попасть в ЛЧ благодаря рейтингу УЕФА

Если сезон национальных чемпионатов не будет завершен, придуман план B

  • 21.04.2020 17:00
  • 2567 просмотров
  • 6 комментариев
Вот это поворот. Шахтер и Динамо могут попасть в ЛЧ благодаря рейтингу УЕФА
© ФК Шахтер Донецк

Руководители европейского футбола задумались, что должно произойти со следующими турнирами еврокубков, если не будет возможности возобновить и доиграть текущий сезон национальных чемпионатов. Специальная видеоконференция стран-членов УЕФА прошла сегодня, 21 апреля.

Как информирует итальянская La Repubblica, при условии незавершенного сезона подано предложение перейти к плану B и определить представительство в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2020/21 по текущему клубному рейтингу УЕФА. СМИ каждой страны начали анализировать, к чему может привести такое решение.

В этом случае Англия выставит в главном еврокубке «Манчестер Сити» (6-й в рейтинге), если не вступит в силу бан за нарушение финансового фейр-плей, «Ливерпуль» (8), «Манчестер Юнайтед» (9), «Арсенал» (10). В случае санкций к клубу, за который выступает Александр Зинченко, горожан сможет заменить «Тоттенхэм» (12). А вот «Челси» (14) при таких раскладах предстоит лишь Лига Европы.

От Испании в ЛЧ будут представлены «Реал» (1), «Атлетико» (2), «Барселона (3) и «Севилья» (11). У Германии четверка лучших: «Бавария» (4), «Боруссия» Д (12), «Байер» (23) и «Шальке» (31). От Италии в Лигу чемпионов попадают: «Ювентус» (5), «Рома» (15), «Наполи» (16) и «Лацио» (36). У Франции есть три места в главном еврокубке: «ПСЖ» (7), «Лион» (16), «Монако» (35, квалификация).

Что касается Украины, то лучший в списке «Шахтер» (16-й в рейтинге) сможет принять участие в групповом раунде Лиге чемпионов, а второй по рейтингу УЕФА украинский клуб «Динамо» (25) будет проходить сквозь сито квалификации. Если этот план B станет реальностью, у луганской «Зари» (113) не будет никаких шансов сыграть в главном еврокубке в будущем сезоне, хотя она идет на 2-м месте в чемпионате Украины. Впрочем, команда Виктора Скрипника тогда стартует в групповом раунде Лиги Европы. 

Текущий клубный рейтинг УЕФА 2020

Синим фоном выделены команды, которые продолжали борьбу в ЛЧ или ЛЕ на момент остановки. Зеленым фоном – те, чьи страны остались в еврокубках.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    flyber.lg
    online
      flyber.lg, 21.04.2020 17:32
    0
    Самая бредовая ситуация из тех что были.
    И даже вообще не вспоминаем о нашем чемпионате, где ситуация со вторым местом такая что при любом решении(не считая доиграть до конца) кто то останется обиженный.
    Это явный прокидон для Лейпцига, Интер, Марсель и многих др.
    Не более чем самая денежно привлекательная идея...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.04.2020 17:31
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 17:07
    Это Динамо не тянет до уровня ЛЧ. Максимум это лига Европы, там еще можно попытаться у кого то выиграть...
    Это может и не тянет . А то что будет в августе может и потянет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.04.2020 17:30
    0
    Надо приложить все усилия для того чтобы закончить чемпионаты !
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 17:24
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 17:07
    Это Динамо не тянет до уровня ЛЧ. Максимум это лига Европы, там еще можно попытаться у кого то выиграть...
    Чего это? В половине групп 3 и 4 места слабые очень оказываются, пару матчей выдать могут что дк что шахта победных, например вполне по зубам брюгге галатасарай цревна звезда олимпиакос динамо загреб локомотив генк зальцбург славия лилль бенфика занявшие эти места, другой вопрос что максимум это дорога обратно в ЛЕ, + погромы и тд и тп, нужен ли такой хоккей?
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 21.04.2020 17:17
    +5
    ШД не тянет на ЛЧ, крупные проигрыши каждый сезон и не раз. Но мы же знаем как ШД туда попадает.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 17:07
    -4
    Это Динамо не тянет до уровня ЛЧ. Максимум это лига Европы, там еще можно попытаться у кого то выиграть...
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 21.04.2020 17:17
    +5
    ШД не тянет на ЛЧ, крупные проигрыши каждый сезон и не раз. Но мы же знаем как ШД туда попадает.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 17:24
    +2
    © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 17:07
    Это Динамо не тянет до уровня ЛЧ. Максимум это лига Европы, там еще можно попытаться у кого то выиграть...
    Чего это? В половине групп 3 и 4 места слабые очень оказываются, пару матчей выдать могут что дк что шахта победных, например вполне по зубам брюгге галатасарай цревна звезда олимпиакос динамо загреб локомотив генк зальцбург славия лилль бенфика занявшие эти места, другой вопрос что максимум это дорога обратно в ЛЕ, + погромы и тд и тп, нужен ли такой хоккей?
    Ссылка
    flyber.lg
    online
      flyber.lg, 21.04.2020 17:32
    0
    Самая бредовая ситуация из тех что были.
    И даже вообще не вспоминаем о нашем чемпионате, где ситуация со вторым местом такая что при любом решении(не считая доиграть до конца) кто то останется обиженный.
    Это явный прокидон для Лейпцига, Интер, Марсель и многих др.
    Не более чем самая денежно привлекательная идея...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.04.2020 17:31
    0
    © УАФ– М а ф і я! , 21.04.2020 17:07
    Это Динамо не тянет до уровня ЛЧ. Максимум это лига Европы, там еще можно попытаться у кого то выиграть...
    Это может и не тянет . А то что будет в августе может и потянет
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.04.2020 17:30
    0
    Надо приложить все усилия для того чтобы закончить чемпионаты !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности