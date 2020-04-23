УЕФА: федерации должны подать планы до 27 мая и доиграть лиги до 3 августа

На заседании Исполкома УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, в режиме видеоконференции, было принято несколько рекомендаций для стран-членов.

Доигрывание национальных чемпионатов 2019/20 не должно выходить за пределы даты 3 августа.

55 членов-федераций должны до 27 мая представить планы-календари своих чемпионатов.

УЕФА хочет убедиться, что все ассоциации смогут доиграть матчи, оставшиеся в календаре.

В случае невозможности закончить чемпионат, федерации (но не лиги!) должны будут отправить список квалифицированных команд на следующие европейские кубки, основываясь на спортивных результатах текущего сезона.

УЕФА обеспечит применение критериев спортивной значимости и прозрачности, в противном случае оставляет за собой право отказать в допуске к еврокубкам.