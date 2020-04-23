УЕФА готов одобрить сокращенные форматы лиг – плей-офф или мини-турниры

Чемпионаты Бельгии, Шотландии и Нидерландов могут остаться незавершенными

  • 23.04.2020 15:55
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
УЕФА готов одобрить сокращенные форматы лиг – плей-офф или мини-турниры
© УЕФА

На заседании Исполкома УЕФА, которое состоялась 23 апреля в режиме видеоконференции, было принято несколько рекомендаций для стран-членов. Главным приоритетом считается доигрывание национальных лиг в европейских странах.

В качестве альтернативы, УЕФА готов утвердить сокращенные формулы для завершения турниров, такие как: плей-офф раунд или мини-турниры.

Если же санитарные условия не гарантируют максимальную безопасность для спортсменов на поле и за его пределами, то в УЕФА уже допускают полную остановку чемпионата, как это уже фактически произошло в Бельгии и Шотландии, и также скоро должно произойти в Нидерландах.

В случае невозможности закончить чемпионат, федерации (но не лиги!) должны будут отправить список квалифицированных команд на следующие европейские кубки, основываясь на спортивных результатах текущего сезона.

УЕФА обеспечит применение критериев спортивной значимости и прозрачности, в противном случае оставляет за собой право отказать в допуске к еврокубкам.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.04.2020 16:02
    +2
    УЕФА должны не просто одобрить сокращенные форматы лиг – плей-офф или мини-турниры, а утвердить, обязательный к выполнению,один для всех регламент их проведения.
    Если кто откажется следовать установкам, то автоматически та страна исключается из следующего еврокубкового сезона.
    Все. Српаведливо или нет, но это будет одинаково для всех.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.04.2020 16:02
    +2
    УЕФА должны не просто одобрить сокращенные форматы лиг – плей-офф или мини-турниры, а утвердить, обязательный к выполнению,один для всех регламент их проведения.
    Если кто откажется следовать установкам, то автоматически та страна исключается из следующего еврокубкового сезона.
    Все. Српаведливо или нет, но это будет одинаково для всех.
    Ссылка
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