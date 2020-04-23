УЕФА готов одобрить сокращенные форматы лиг – плей-офф или мини-турниры

На заседании Исполкома УЕФА, которое состоялась 23 апреля в режиме видеоконференции, было принято несколько рекомендаций для стран-членов. Главным приоритетом считается доигрывание национальных лиг в европейских странах.

В качестве альтернативы, УЕФА готов утвердить сокращенные формулы для завершения турниров, такие как: плей-офф раунд или мини-турниры.

Если же санитарные условия не гарантируют максимальную безопасность для спортсменов на поле и за его пределами, то в УЕФА уже допускают полную остановку чемпионата, как это уже фактически произошло в Бельгии и Шотландии, и также скоро должно произойти в Нидерландах.

В случае невозможности закончить чемпионат, федерации (но не лиги!) должны будут отправить список квалифицированных команд на следующие европейские кубки, основываясь на спортивных результатах текущего сезона.

УЕФА обеспечит применение критериев спортивной значимости и прозрачности, в противном случае оставляет за собой право отказать в допуске к еврокубкам.