ВИДЕО. Два года назад Роналду забил яркий гол ударом через себя

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду стал автором ярчайшего гола. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» Роналду, который тогда играл за мадридцев, забил мяч ударом через себя.

Позже УЕФА признал этот гол лучшим в году.

👏👏👏 Congratulations, @Cristiano! 👏👏👏



🙌 ⚽️ The @UEFAcom Goal of the Season is yours. ⚽️ 🙌



