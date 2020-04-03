ВИДЕО. Два года назад Роналду забил яркий гол ударом через себя

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду стал автором ярчайшего гола. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» Роналду, который тогда играл за мадридцев, забил мяч ударом через себя.

Позже УЕФА признал этот гол лучшим в году.