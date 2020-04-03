ВИДЕО. Два года назад Роналду забил яркий гол ударом через себя

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду стал автором ярчайшего гола. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» Роналду, который тогда играл за мадридцев, забил мяч ударом через себя.
Позже УЕФА признал этот гол лучшим в году.
👏👏👏 Congratulations, @Cristiano! 👏👏👏— JuventusFC (@juventusfcen) August 28, 2018
🙌 ⚽️ The @UEFAcom Goal of the Season is yours. ⚽️ 🙌
🏳🏴 #CR7JUVE 🏳🏴 pic.twitter.com/Q2HBCbNzi8
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Источник — Sport.ua
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