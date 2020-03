Клуб Бекхэма изменил эмблему в связи с пандемией коронавируса

Новичок МЛС «Интер Майами» решил сменить логотип клуба в связи с мировой пандемией вируса COVID-19. Теперь на эмблеме клуба две цапли стоят на расстоянии друг от друга и не соприкасаются.

Также в клубе попросили всех быть умными и соблюдать социальную дистанцию.

We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.