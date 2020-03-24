Клуб Бекхэма изменил эмблему в связи с пандемией коронавируса

Новичок МЛС «Интер Майами» решил сменить логотип клуба в связи с мировой пандемией вируса COVID-19. Теперь на эмблеме клуба две цапли стоят на расстоянии друг от друга и не соприкасаются.
Также в клубе попросили всех быть умными и соблюдать социальную дистанцию.
We miss you and we want to see you 𝘀𝗼𝗼𝗻. For that to happen we all need to stay home, be smart and practice 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020
Коронавирус и спортсмены. Мальдини, Терим и другие зараженные (обновляется)
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Источник — Sport.ua
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