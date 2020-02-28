Определились возможные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

15 из 16 участников данной стадии известно, еще одна пара 1/16 финала сыграет после жеребьевки

  • 28.02.2020 00:33
  • 7028 просмотров
  • 26 комментариев
Определились возможные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
© ФК Шахтер Донецк

В четверг, 27 февраля, прошли 14 из 16 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, поединок «Брага» – «Рейнджерс» был сыгран в среду, еще один матч перенесен на пятницу.
 
По результатам сыгранных матчей стали известны 15 из 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала второго по престижности еврокубкового турнира.
 
Участники 1/8 финала Лиги Европы
 
«Байер» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Вольфсбург» (Германия)
«Вулверхэмптон» (Англия)
«Истанбул Башакшехир» (Турция)
ЛАСК (Австрия)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Рома» (Италия)
«Хетафе» (Испания)
«Копенгаген» (Дания)
«Севилья» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Интер» (Италия)
«ШАХТЕР» (Украина)
«Айнтрахт» (Германия) / «Зальцбург» (Австрия)*

* Ответный матч «Зальцбург» - «Айнтрахт» перенесен на 28 февраля из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.
 
Отметим, что жеребьевка стадии 1/8 финала состоится в пятницу, 28 февраля. Начало в 14:00 по Киеву.
 
Важно знать, что сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    trotckij1
      trotckij1, 28.02.2020 01:06
    +1
    vital, 28.02.2020 01:00
    Шахтар знаходиться високо в рейтингу УЕФА. Тому ніхто з сильніших команд на цій стадії не може попастися їм у принципі, бо мають грати коших сіяних, проти не сіяних.
    читай умник, прежде чем высирать:
    Важно знать, что сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.02.2020 01:05
    +1
    vital, 28.02.2020 01:00
    Шахтар знаходиться високо в рейтингу УЕФА. Тому ніхто з сильніших команд на цій стадії не може попастися їм у принципі, бо мають грати коших сіяних, проти не сіяних.
    На этой стадии нету сеяных или несеяных
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:01
    +2
    Олег Кулініч, 28.02.2020 00:52
    Інтер, Севілья, Айнтрахт - пральот; решту можна проходити, в тому числі МЮ і Рому. Хочу Рому
    Чому це Інтер, Севілья, Айнтрахт прольот? Це ж не Барса, Мансіті, Баварія, Реал. З іншими можна грати, навіть з Юве. Ліон вчора доказав це, а Шахтар в минулій ЛЧ показав, що не слабше за Ліон.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 28.02.2020 01:00
    -2
    Шахтар знаходиться високо в рейтингу УЕФА. Тому ніхто з сильніших команд на цій стадії не може попастися їм у принципі, бо мають грати коших сіяних, проти не сіяних.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 00:59
    +2
    Але не забуваймо, що це футбол і може статися будь що. Можемо вилетіти від ЛАСКа, але вибити Манчестер. Так що тут не вгадаєш, бо мяч круглий.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 00:58
    +1
    Але не забуваймо, що це футбол і може стаття будь що. Можемо полетіти від Ласка, але вибити Манчестер. Так що тут не вгадаєш, бо мяч круглий.
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 28.02.2020 00:52
    -2
    Інтер, Севілья, Айнтрахт - пральот; решту можна проходити, в тому числі МЮ і Рому. Хочу Рому
    Ссылка
    Demon
      Demon, 28.02.2020 00:50
    +2
    Давайте Севилью. Отомстим за все!!!
    Ссылка
    Алекс Вал
      Алекс Вал, 28.02.2020 00:49
    +1
    Даёшь Рому
    Ссылка
    Алекс Вал
      Алекс Вал, 28.02.2020 00:48
    0
    Даёшь Рому
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.02.2020 00:47
    +3
    Черный четверг португальского клубного футбола минус 4 из 4.
    Вся Большая Тройка.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.02.2020 00:47
    +1
    Александр Тишалович, 28.02.2020 00:36
    Шахта на Рому попадёт!!!
    в финале
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 28.02.2020 00:45
    +4
    kina_ne_bydet, 28.02.2020 00:37
    Лучше Копенгаген. Поставить их раком за Динамо
    Уже все равно Копенгагена , Вольфсбурга или Айнтрахта за вылет в прошлом году , главное ставить раком ))
    А если серьезно, соперников удобных довольно много, поэтому Леверкузен с Манчестером и Интером хотелось бы попозже
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.02.2020 00:44
    +4
    Много ещё сильных клубов осталось. Из нежелательных 1) Манчестер 2) Интер 3) Байер и Севилья с Хетафе. Остальные не сильнее Бенфики.
    Ссылка
    Ruslan55
      Ruslan55, 28.02.2020 00:43
    +4
    Базель або Копенгаген і ми в 1/4
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 28.02.2020 00:42
    0
    Взял Артета и обгадился вместе с командой
    Ссылка
    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 28.02.2020 00:42
    +3
    Любую из этих команд Шахтер может проходить если будет в атакующий футбол играть в гостях.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.02.2020 00:42
    +2
    kina_ne_bydet, 28.02.2020 00:37
    Лучше Копенгаген. Поставить их раком за Динамо
    Всех раком!
    Ссылка
    Максим Максимов
    online
      Максим Максимов, 28.02.2020 00:42
    +1
    Вот это эпичный Арсенал и Олимпиакос.....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.02.2020 00:41
    +6
    Мой выбор -«Истанбул Башакшехир» (Турция).
    Совместим приятное с полезным.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.02.2020 00:41
    +6
    Мой выбор -«Истанбул Башакшехир» (Турция).
    Совместим приятное с полезным.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 28.02.2020 00:37
    +6
    Виталик Боднарюк, 28.02.2020 00:36
    треба Вольфбург... поставити їх раком за Олександрію!
    Лучше Копенгаген. Поставить их раком за Динамо
    Ссылка
    Виталик Боднарюк
    online
      Виталик Боднарюк, 28.02.2020 00:36
    +6
    треба Вольфбург... поставити їх раком за Олександрію!
    Ссылка
    Kievforever
      Kievforever, 28.02.2020 00:45
    +4
    kina_ne_bydet, 28.02.2020 00:37
    Лучше Копенгаген. Поставить их раком за Динамо
    Уже все равно Копенгагена , Вольфсбурга или Айнтрахта за вылет в прошлом году , главное ставить раком ))
    А если серьезно, соперников удобных довольно много, поэтому Леверкузен с Манчестером и Интером хотелось бы попозже
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.02.2020 00:44
    +4
    Много ещё сильных клубов осталось. Из нежелательных 1) Манчестер 2) Интер 3) Байер и Севилья с Хетафе. Остальные не сильнее Бенфики.
    Ссылка
    Ruslan55
      Ruslan55, 28.02.2020 00:43
    +4
    Базель або Копенгаген і ми в 1/4
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 00:39
    +4
    «Истанбул Башакшехир» (Турция)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.02.2020 00:47
    +3
    Черный четверг португальского клубного футбола минус 4 из 4.
    Вся Большая Тройка.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 28.02.2020 00:42
    +3
    Любую из этих команд Шахтер может проходить если будет в атакующий футбол играть в гостях.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 01:01
    +2
    Олег Кулініч, 28.02.2020 00:52
    Інтер, Севілья, Айнтрахт - пральот; решту можна проходити, в тому числі МЮ і Рому. Хочу Рому
    Чому це Інтер, Севілья, Айнтрахт прольот? Це ж не Барса, Мансіті, Баварія, Реал. З іншими можна грати, навіть з Юве. Ліон вчора доказав це, а Шахтар в минулій ЛЧ показав, що не слабше за Ліон.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 00:59
    +2
    Але не забуваймо, що це футбол і може статися будь що. Можемо вилетіти від ЛАСКа, але вибити Манчестер. Так що тут не вгадаєш, бо мяч круглий.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 28.02.2020 00:50
    +2
    Давайте Севилью. Отомстим за все!!!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 28.02.2020 00:42
    +2
    kina_ne_bydet, 28.02.2020 00:37
    Лучше Копенгаген. Поставить их раком за Динамо
    Всех раком!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 00:39
    +2
    Ласк
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.02.2020 00:38
    +2
    Буде Рома, хоча найлегше це копенгаген
    Ссылка
    Александр Тишалович
      Александр Тишалович, 28.02.2020 00:36
    +2
    Шахта на Рому попадёт!!!
    Ссылка
    trotckij1
      trotckij1, 28.02.2020 01:06
    +1
    vital, 28.02.2020 01:00
    Шахтар знаходиться високо в рейтингу УЕФА. Тому ніхто з сильніших команд на цій стадії не може попастися їм у принципі, бо мають грати коших сіяних, проти не сіяних.
    читай умник, прежде чем высирать:
    Важно знать, что сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.02.2020 01:05
    +1
    vital, 28.02.2020 01:00
    Шахтар знаходиться високо в рейтингу УЕФА. Тому ніхто з сильніших команд на цій стадії не може попастися їм у принципі, бо мають грати коших сіяних, проти не сіяних.
    На этой стадии нету сеяных или несеяных
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 28.02.2020 00:58
    +1
    Але не забуваймо, що це футбол і може стаття будь що. Можемо полетіти від Ласка, але вибити Манчестер. Так що тут не вгадаєш, бо мяч круглий.
    Ссылка
    Алекс Вал
      Алекс Вал, 28.02.2020 00:49
    +1
    Даёшь Рому
    Ссылка
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