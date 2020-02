Определились возможные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 27 февраля, прошли 14 из 16 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, поединок «Брага» – «Рейнджерс» был сыгран в среду, еще один матч перенесен на пятницу.



По результатам сыгранных матчей стали известны 15 из 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала второго по престижности еврокубкового турнира.



Участники 1/8 финала Лиги Европы



«Байер» (Германия)

«Базель» (Швейцария)

«Вольфсбург» (Германия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

ЛАСК (Австрия)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия)

«Хетафе» (Испания)

«Копенгаген» (Дания)

«Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Интер» (Италия)

«ШАХТЕР» (Украина)

«Айнтрахт» (Германия) / «Зальцбург» (Австрия)*



* Ответный матч «Зальцбург» - «Айнтрахт» перенесен на 28 февраля из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.



Отметим, что жеребьевка стадии 1/8 финала состоится в пятницу, 28 февраля. Начало в 14:00 по Киеву.



Важно знать, что сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

👇 15 confirmed teams for the last 16:



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🇮🇹 Roma

🇩🇪 Wolfsburg

🇦🇹 LASK

🇨🇭 Basel

🇩🇪 Leverkusen

🇹🇷 İstanbul Başakşehir

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wolves

🇺🇦 Shakhtar

🇮🇹 Inter

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

🇬🇷 Olympiacos

🇪🇸 Sevilla

🇩🇰 Copenhagen

🇪🇸 Getafe#UEL