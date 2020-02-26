ФОТО. Болельщики Наполи пришли на матч против Барселоны в защитных масках

Итальянцы обеспокоены опасностью заражения коронавирусом

  • 26.02.2020 12:37
  • 474 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Болельщики Наполи пришли на матч против Барселоны в защитных масках
© CNN

Большое количестве неаполитанских болельщиков посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1), надев на себя защитные маски.

Напомним, что все спортивные мероприятия в таких регионах Италии, как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули – Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия пока что будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса

И хотя в Неаполе пока-что все спокойно, фаны приняли решение обезопасить себя от возможного заражения неизвестной и малоизученной болезнью.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 26.02.2020 12:50
    0
    UKRAINE FAN, 26.02.2020 12:44
    Странно на матч наполи-барса болельщиков можно пускать а на интер-лудогорец нет!
    очаг на севере Италии, где и расположен Милан в частности. Неаполь же - юг, отсюда и такие странности. я
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.02.2020 12:44
    0
    Странно на матч наполи-барса болельщиков можно пускать а на интер-лудогорец нет!
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 26.02.2020 12:50
    0
    UKRAINE FAN, 26.02.2020 12:44
    Странно на матч наполи-барса болельщиков можно пускать а на интер-лудогорец нет!
    очаг на севере Италии, где и расположен Милан в частности. Неаполь же - юг, отсюда и такие странности. я
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.02.2020 12:44
    0
    Странно на матч наполи-барса болельщиков можно пускать а на интер-лудогорец нет!
    Ссылка
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