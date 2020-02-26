ФОТО. Болельщики Наполи пришли на матч против Барселоны в защитных масках

Большое количестве неаполитанских болельщиков посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1), надев на себя защитные маски.
Напомним, что все спортивные мероприятия в таких регионах Италии, как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули – Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия пока что будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
И хотя в Неаполе пока-что все спокойно, фаны приняли решение обезопасить себя от возможного заражения неизвестной и малоизученной болезнью.
📸 Fans at Napoli vs Barcelona in Italy protect themselves from #coronavirus#UCL pic.twitter.com/Vrq63Rc30Q— Indy Football (@IndyFootball) February 25, 2020
Источник — Sport.ua
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