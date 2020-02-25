Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей

В Италии приняты максимальные меры безопасности

  • 25.02.2020 09:46
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Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей
© ilsalottodelcalcio

Большая часть матчей 26-го тура чемпионата Италии пройдет при пустых трибунах. 
 
Министр спорта Италии Винченцо Спалафора подтвердил информацию о том, что все спортивные мероприятия в таких регионах, как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули – Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
 
В 26-м туре Серии А в этих регионах будут сыграны шесть поединков:
 
«Удинезе» – «Фиорентина»
«Милан» – «Дженоа»
«Парма» – СПАЛ
«Сассуоло» – «Брешия»
«Ювентус» – «Интер»
«Сампдория» – «Верона»
 
Ранее сообщалось, что без болельщиков пройдет также и матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец».

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Источник — Il Salotto del Calcio

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