Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей

Большая часть матчей 26-го тура чемпионата Италии пройдет при пустых трибунах.
Министр спорта Италии Винченцо Спалафора подтвердил информацию о том, что все спортивные мероприятия в таких регионах, как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули – Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
В 26-м туре Серии А в этих регионах будут сыграны шесть поединков:
«Удинезе» – «Фиорентина»
«Милан» – «Дженоа»
«Парма» – СПАЛ
«Сассуоло» – «Брешия»
«Ювентус» – «Интер»
«Сампдория» – «Верона»
Ранее сообщалось, что без болельщиков пройдет также и матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец».
Источник — Il Salotto del Calcio
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.