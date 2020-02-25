Ювентус – Интер и еще пять матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей

Большая часть матчей 26-го тура чемпионата Италии пройдет при пустых трибунах.



Министр спорта Италии Винченцо Спалафора подтвердил информацию о том, что все спортивные мероприятия в таких регионах, как Ломбардия, Венето, Пьемонт, Фриули – Венеция-Джулия, Эмилия-Романья и Лигурия будут проводиться без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.



В 26-м туре Серии А в этих регионах будут сыграны шесть поединков:



«Удинезе» – «Фиорентина»

«Милан» – «Дженоа»

«Парма» – СПАЛ

«Сассуоло» – «Брешия»

«Ювентус» – «Интер»

«Сампдория» – «Верона»



Ранее сообщалось, что без болельщиков пройдет также и матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец».