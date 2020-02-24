Матч Лиги Европы Интер - Лудогорец пройдет без болельщиков из-за вируса

УЕФА постановил провести матч плей-офф Лиги Европы «Интер» - «Лудогорец» без болельщиков.
Причиной стало распространение коронавируса в Италии, из-за чего ранее в Серии A перенесли ряд матчей и готовы перенести весь следующий тур чемпионата.
Матч еврокубка пройдет в четверг на пустом Сан-Сиро.
Первую игру итальянская команда выиграла 2:0.
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Источник — Football-Italia
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