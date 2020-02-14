ФОТО. Буффон взял себе в коллекцию футболку Даниэля Мальдини

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после матча 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (1:1) взял себе футболку 18-летнего игрока «россонери» Даниэля Мальдини, который является сыном легенды клуба Паоло Мальдини.
«В моей коллекции есть футболки Кьезы и его сына, Тюрама и его сына, Веа и сына, а теперь Мальдини и сына. Теперь жду внуков», - сказал Буффон.
This is a better picture 😛 pic.twitter.com/pcJNH4uomh— David Schiavone 🌐 (@DovSchiavone) February 13, 2020
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Источник — Sport.ua
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