Сын легендарного защитника заинтересовал топ-клубы Серии А

Даниэль Мальдини, игрок «Монцы», а также сын легендарного Паоло Мальдини, находится в списке интересов самых престижных клубов Серии А. Контракт футболиста с «Монцой» действителен до конца июня 2026 года.

Стремительное развитие полузащитника привлек внимание таких клубов: «Ювентус», «Милан», «Интер», «Фиорентина» и «Аталанта».

Заинтересованность Даниэлем со стороны других коллективов увеличилась после дебютного вызова Мальдини-младшего в сборную Италии.

Однако ни одна из команд не общалась с руководителями «Монцы» за игроком – пока клубы только следят.

В этом сезоне Мальдини отыграл 12 матчей, в которых отдав один ассист и однажды поразив ворота соперника.