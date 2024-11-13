Сын легендарного защитника заинтересовал топ-клубы Серии А
Имя Даниэля Мальдини на слуху во многих итальянских командах
Даниэль Мальдини, игрок «Монцы», а также сын легендарного Паоло Мальдини, находится в списке интересов самых престижных клубов Серии А. Контракт футболиста с «Монцой» действителен до конца июня 2026 года.
Стремительное развитие полузащитника привлек внимание таких клубов: «Ювентус», «Милан», «Интер», «Фиорентина» и «Аталанта».
Заинтересованность Даниэлем со стороны других коллективов увеличилась после дебютного вызова Мальдини-младшего в сборную Италии.
Однако ни одна из команд не общалась с руководителями «Монцы» за игроком – пока клубы только следят.
В этом сезоне Мальдини отыграл 12 матчей, в которых отдав один ассист и однажды поразив ворота соперника.
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