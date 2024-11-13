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Италия
13 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 11:05
712
1

Сын легендарного защитника заинтересовал топ-клубы Серии А

Имя Даниэля Мальдини на слуху во многих итальянских командах

13 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 13 ноября 2024, 11:05
712
1
Сын легендарного защитника заинтересовал топ-клубы Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Мальдини

Даниэль Мальдини, игрок «Монцы», а также сын легендарного Паоло Мальдини, находится в списке интересов самых престижных клубов Серии А. Контракт футболиста с «Монцой» действителен до конца июня 2026 года.

Стремительное развитие полузащитника привлек внимание таких клубов: «Ювентус», «Милан», «Интер», «Фиорентина» и «Аталанта».

Заинтересованность Даниэлем со стороны других коллективов увеличилась после дебютного вызова Мальдини-младшего в сборную Италии.

Однако ни одна из команд не общалась с руководителями «Монцы» за игроком – пока клубы только следят.

В этом сезоне Мальдини отыграл 12 матчей, в которых отдав один ассист и однажды поразив ворота соперника.

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Даниэль Мальдини Монца чемпионат Италии по футболу Серия A Паоло Мальдини Ювентус Интер Милан Милан Аталанта Фиорентина
Андрій Вітренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 1
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Kitten
Важко навіть уявити людину з прізвищем Мальдіні у складі Інтера чи Юве.
Знаючи,якій команді присвятили себе його батько і дід було б дивно побачити його в таборі когось із цих двох команд...
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