Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье

Теннисист выиграл финал в двух сетах

  • 09.02.2020 20:21
  • 998 просмотров
  • 2 комментария
Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье
© TennisLife

Французский теннисист Гаэль Монфис на турнире ATP Tour 250 в Монпелье в финале справился с канадцем Вашеком Поспишилом в двух сетах - 7:5, 6:3.

Для Монфиса это третья победа на турнире в Монпелье и девятый титул ATP.

Отметим, что в субботу девушка Монфиса, украинка Элина Свитолина, в составе сборной Украины выиграла матч Кубка Федерации у Эстонии.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.02.2020 20:55
    +2
    svv72, 09.02.2020 20:30
    Девушка (смех и грех) Монфиса это же надо.
    А ты шо свечкой работаешь?
    Ссылка
    svv72
      svv72, 09.02.2020 20:30
    -2
    Девушка (смех и грех) Монфиса это же надо.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 09.02.2020 20:55
    +2
    svv72, 09.02.2020 20:30
    Девушка (смех и грех) Монфиса это же надо.
    А ты шо свечкой работаешь?
    Ссылка
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