Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье

Французский теннисист Гаэль Монфис на турнире ATP Tour 250 в Монпелье в финале справился с канадцем Вашеком Поспишилом в двух сетах - 7:5, 6:3.

Для Монфиса это третья победа на турнире в Монпелье и девятый титул ATP.

Отметим, что в субботу девушка Монфиса, украинка Элина Свитолина, в составе сборной Украины выиграла матч Кубка Федерации у Эстонии.

THREE for Monfils 👌@Gael_Monfils claims his third Montpellier title with a 7-5 6-3 win over Vasek Pospisil at @OpenSuddeFrance #OSDF20 pic.twitter.com/1aNJyw8rBR