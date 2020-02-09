Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье

Французский теннисист Гаэль Монфис на турнире ATP Tour 250 в Монпелье в финале справился с канадцем Вашеком Поспишилом в двух сетах - 7:5, 6:3.
Для Монфиса это третья победа на турнире в Монпелье и девятый титул ATP.
Отметим, что в субботу девушка Монфиса, украинка Элина Свитолина, в составе сборной Украины выиграла матч Кубка Федерации у Эстонии.
THREE for Monfils 👌@Gael_Monfils claims his third Montpellier title with a 7-5 6-3 win over Vasek Pospisil at @OpenSuddeFrance #OSDF20 pic.twitter.com/1aNJyw8rBR— Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2020
Источник — Sport.ua
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