Элина СВИТОЛИНА: «Хочу вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала завершившийся зональный турнир в Эстонии, который проходил в рамках Первой группы Кубка Федерации.
- Чем больше всего запомнился турнир в Таллине?
- Больше всего болельщиками. По сравнению с другими командами у нас была очень классная поддержка. Наших фанов было слышно издалека, это придавало энергии. В тяжелых матчах удавалось до конца верить в свои силы.
- Отличалась ли как-то игра против Эстонии на центральном корте от выступлений в предыдущие два дня?
- Конечно же, приятнее играть на большом корте, тем более я уже к этому привыкла.
- Получилось ли подружиться с девушками, с которыми играли в одной команде? Возможно, до этого кого-то не знали лично?
- До этого турнира я всех знала и у нас сложились довольно дружественные отношения. Приятно, что все с уважением отнеслись друг к другу.
- В апреле сборной Украины предстоит сыграть плей-офф. Впишется этот командный турнир в плотный график четвертой ракетки мира?
- Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде.
Владимир Клепач из Таллина
Источник — Sport.ua
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Жаль що ми не побачили сьогодні протистояння між Даяною і Аннет в одиночці. Ще до матчу за результатами цього сезону було зрозуміло що конкретно сьогодні Еліні та Контавейт не по зубах. Даяна могла й перемогти, а так Еля програла, але при цьому виснажила по повній Аннет у 3-х зіграних сетах, і та в парі була ніяка - ще гірша за свою напарницю Мамалигіну.
Эля мы в тебя верим
Эля мы в тебя верим
Жаль що ми не побачили сьогодні протистояння між Даяною і Аннет в одиночці. Ще до матчу за результатами цього сезону було зрозуміло що конкретно сьогодні Еліні та Контавейт не по зубах. Даяна могла й перемогти, а так Еля програла, але при цьому виснажила по повній Аннет у 3-х зіграних сетах, і та в парі була ніяка - ще гірша за свою напарницю Мамалигіну.
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