Элина СВИТОЛИНА: «Хочу вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса»

Украинская теннисистка прокомментировала победу в матче Кубка Федерации

  • 08.02.2020 21:40
  • 1755 просмотров
  • 7 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Хочу вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса»
© sport.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала завершившийся зональный турнир в Эстонии, который проходил в рамках Первой группы Кубка Федерации.

- Чем больше всего запомнился турнир в Таллине?
- Больше всего болельщиками. По сравнению с другими командами у нас была очень классная поддержка. Наших фанов было слышно издалека, это придавало энергии. В тяжелых матчах удавалось до конца верить в свои силы.

- Отличалась ли как-то игра против Эстонии на центральном корте от выступлений в предыдущие два дня?
- Конечно же, приятнее играть на большом корте, тем более я уже к этому привыкла.

- Получилось ли подружиться с девушками, с которыми играли в одной команде? Возможно, до этого кого-то не знали лично?
- До этого турнира я всех знала и у нас сложились довольно дружественные отношения. Приятно, что все с уважением отнеслись друг к другу.

- В апреле сборной Украины предстоит сыграть плей-офф. Впишется этот командный турнир в плотный график четвертой ракетки мира?
- Для меня очень важно вернуть сборную Украины в элиту женского тенниса. Очень хочу сыграть в плей-офф. Очень хочу, чтобы эти матчи прошли в Украине. Не сомневайтесь, у меня это есть в планах. Очень надеюсь, что все сложится, и я буду готова помогать команде.

Владимир Клепач из Таллина

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
    vital, 08.02.2020 22:24
    0
    Дуже важко Еліна входить у цей сезон 2020. Дуже сподіваюся що в Елі є на це свої об'єктивні причини і з часом ми побачимо стару добру Елю.
    Жаль що ми не побачили сьогодні протистояння між Даяною і Аннет в одиночці. Ще до матчу за результатами цього сезону було зрозуміло що конкретно сьогодні Еліні та Контавейт не по зубах. Даяна могла й перемогти, а так Еля програла, але при цьому виснажила по повній Аннет у 3-х зіграних сетах, і та в парі була ніяка - ще гірша за свою напарницю Мамалигіну.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.02.2020 22:15
    0
    Кто бы говорил))
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 08.02.2020 22:06
    +3
    Главное чтобы как с том году не было,Элина деньги не главное в сборной,там играют ща честь и страну!!!
    Ссылка
    Persian
      Persian, 08.02.2020 21:59
    +1
    Золотое поколение украинского тенниса.
    Эля мы в тебя верим
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 08.02.2020 21:51
    +2
    Не подводи больше. Ты проиграла сопернице, которая слабее тебя, значит ты проиграла сама себе, в первую очередь.
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 08.02.2020 21:48
    +6
    отже так і буде. Тримаємо кулачки) задоволення неймовірне від сьогоднішнього дня! Перемоги в плейоф)
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 08.02.2020 21:46
    -1
    Ага, нині накосячила так, шо могли про еліту натрошки забути. Якби то Даяна таке сказала - мало трохи б сенс. І хватає наглості таке плести після поразки. Справжня одесітка
    Ссылка
    nordi
    online
    nordi, 08.02.2020 21:48
    +6
    отже так і буде. Тримаємо кулачки) задоволення неймовірне від сьогоднішнього дня! Перемоги в плейоф)
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 08.02.2020 22:06
    +3
    Главное чтобы как с том году не было,Элина деньги не главное в сборной,там играют ща честь и страну!!!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 08.02.2020 21:51
    +2
    Не подводи больше. Ты проиграла сопернице, которая слабее тебя, значит ты проиграла сама себе, в первую очередь.
    Ссылка
    Persian
      Persian, 08.02.2020 21:59
    +1
    Золотое поколение украинского тенниса.
    Эля мы в тебя верим
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 08.02.2020 22:24
    0
    Дуже важко Еліна входить у цей сезон 2020. Дуже сподіваюся що в Елі є на це свої об'єктивні причини і з часом ми побачимо стару добру Елю.
    Жаль що ми не побачили сьогодні протистояння між Даяною і Аннет в одиночці. Ще до матчу за результатами цього сезону було зрозуміло що конкретно сьогодні Еліні та Контавейт не по зубах. Даяна могла й перемогти, а так Еля програла, але при цьому виснажила по повній Аннет у 3-х зіграних сетах, і та в парі була ніяка - ще гірша за свою напарницю Мамалигіну.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 08.02.2020 22:15
    0
    Кто бы говорил))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности