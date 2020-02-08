Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине триумф в Эстонии!

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне провела заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играла против хозяев кортов, сборной Эстонии.

В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с задачей менее чем за один час.

В напряженном втором матче Элина Свитолина проиграла Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Все решал парный матч, и Даяна Ястремская и Марта Костюк уверенно переиграли эстонскую пару в составе Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0.

Украина вместе с Италией вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Кубок Федерации 2020

Евроафриканская зона. Группа 1. Плей-офф

Украина – Эстония – 2:1

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Матч 3. Даяна Ястремская / Марта Костюк – Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0

См. также: текстовая онлайн-трансляция от Sport.ua.

Другой матч плей-офф: Италия – Хорватия – 2:0

Матч за выживание: Болгария – Греция – 2:0

Фотогалерея триумфа Украины

ВИДЕО Sport.ua. Украинские трибуны радуются победе над Эстонией