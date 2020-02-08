Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине триумф в Эстонии!

Сборная Украины пробилась в апрельский раунд плей-офф Кубка Федерации

  • 08.02.2020 18:10
  • 10166 просмотров
  • 35 комментариев
Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине триумф в Эстонии!
© Sport.ua

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне провела заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играла против хозяев кортов, сборной Эстонии.

В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с задачей менее чем за один час.

В напряженном втором матче Элина Свитолина проиграла Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Все решал парный матч, и Даяна Ястремская и Марта Костюк уверенно переиграли эстонскую пару в составе Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0.

Украина вместе с Италией вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

Кубок Федерации 2020

Евроафриканская зона. Группа 1. Плей-офф

Украина – Эстония – 2:1

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Матч 3. Даяна Ястремская / Марта Костюк – Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0

См. также: текстовая онлайн-трансляция от Sport.ua.

Другой матч плей-офф: Италия – Хорватия – 2:0

Матч за выживание: Болгария – Греция – 2:0

Фотогалерея триумфа Украины

ВИДЕО Sport.ua. Украинские трибуны радуются победе над Эстонией

 
 
 
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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2020 19:08
    +4
    Tennis Ukraine, 08.02.2020 19:02
    Сви хоть и проиграла, но Контавейт загоняла на 5+. Та еле ноги переставляла.
    Легкая победа пары и её заслуга.
    Однозначно, но многие почему то этого не замечают
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 08.02.2020 19:05
    +1
    Дівчат з перемогою! Даяні і Марті особлива подяка за блискучий парний матч! Даяні треба терміново замовити у YONEX жовто-синю экипіровку.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2020 19:02
    +1
    Александр Рой, 08.02.2020 18:56
    Невже Баре/Олару не переграють зараз Блінкову/Калінскую? 2.25 на румуном.Олару ж рахується парним гравцем
    Сейчас посмотрим
    Ссылка
    Tennis Ukraine
    online
      Tennis Ukraine, 08.02.2020 19:02
    +5
    Сви хоть и проиграла, но Контавейт загоняла на 5+. Та еле ноги переставляла.
    Легкая победа пары и её заслуга.
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:56
    +2
    Невже Баре/Олару не переграють зараз Блінкову/Калінскую? 2.25 на румуном.Олару ж рахується парним гравцем
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:55
    +2
    Александр Рой, 08.02.2020 18:53
    Станіслав,а де можна з Вами поспілкуватися в особистих повідомленнях. Просто не знаю ,чи є на спорт.юа така функція,і якщо є,як можна нею скористатися
    Тут нема такої функції, якщо бажаєте, можете знайти мене у фб.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2020 18:54
    +2
    Александр Рой, 08.02.2020 18:37
    Дай Бог щоб і Еля і Даяна були в топ 8, і не важливо хто вище
    Согласен
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:53
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:48
    Поки розказувати нічого, адже навіть усі можливі суперниці ще не визначилися. А, наприклад, мені самому цікаво, чи будуть нас розводити саме знаєте з ким при жеребкуванні, якщо у румунок все вийде у парі.
    Не будемо поспішати.
    Станіслав,а де можна з Вами поспілкуватися в особистих повідомленнях. Просто не знаю ,чи є на спорт.юа така функція,і якщо є,як можна нею скористатися
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:49
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:48
    Поки розказувати нічого, адже навіть усі можливі суперниці ще не визначилися. А, наприклад, мені самому цікаво, чи будуть нас розводити саме знаєте з ким при жеребкуванні, якщо у румунок все вийде у парі.
    Не будемо поспішати.
    Проти "кого знаєте з ким",да ще й в Україні!)
    Всі цього чекали в футболі,а може бути в тенісі,було би дуже цікаво
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:48
    +4
    Александр Рой, 08.02.2020 18:35
    Станіслав,чому з Канадою точно вдома? Можете розказати як там формується же грати. Але якщо Канада буде з Андрееску,буде дуже не солодко
    Поки розказувати нічого, адже навіть усі можливі суперниці ще не визначилися. А, наприклад, мені самому цікаво, чи будуть нас розводити саме знаєте з ким при жеребкуванні, якщо у румунок все вийде у парі.
    Не будемо поспішати.
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:48
    0
    palpal, 08.02.2020 18:45
    Вашими бы устами… читайте внимательнее «о своих вопросах … а потом подумаем»
    Зрозумів)
    Ну тут буде вже вихід в Світову групу.Тому думаю Еліна все ж захоче грати
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:47
    0
    palpal, 08.02.2020 18:45
    Вашими бы устами… читайте внимательнее «о своих вопросах … а потом подумаем»
    Вибачте ,що прочитати? Не зрозумів
    Ссылка
    palpal
    online
    palpal, 08.02.2020 18:45
    0
    Александр Рой, 08.02.2020 18:27
    Ну плей офф Еліна вже точно буде грати. Вона ж давала інтерв'ю де казала,що сподівається в разі перемоги,матч буде в Україні,і їй подобається грати при своїх вболівальниках
    Вашими бы устами… читайте внимательнее «о своих вопросах … а потом подумаем»
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 08.02.2020 18:45
    -2
    молодцы,особенно Даяна.А Элина в этот раз была самым слабым звеном в команде.Непонятно,то ли она устала от тенниса и ей надо пару месяцев отдохнуть или еще какая-то причина
    Ссылка
    petryakov
    online
    petryakov, 08.02.2020 18:44
    +3
    молодчинки
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 08.02.2020 18:41
    0
    Умнички девочки!
    Ну, а со Свитолиной все ясно.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 08.02.2020 18:39
    -4
    Александр Рой, 08.02.2020 18:27
    Ну плей офф Еліна вже точно буде грати. Вона ж давала інтерв'ю де казала,що сподівається в разі перемоги,матч буде в Україні,і їй подобається грати при своїх вболівальниках
    ха.ха.ха
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:37
    +7
    adidas77, 08.02.2020 18:35
    Давайте не прогнозы делать,а будем судить по сделанным делам,ок?
    И посмотрим кто в конце этого сезона будет у нас первой ракеткой.
    Я почему то не сомневаюсь,что это будет Элина.
    Время покажет.
    Дай Бог щоб і Еля і Даяна були в топ 8, і не важливо хто вище
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 08.02.2020 18:37
    +8
    Победила сборная Украины, сборная, а не кто-то отдельно.
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:35
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:24
    На поточний момент нашими суперницями можуть стати Японія (Осака взяла аж 3 гейми у Соррібес-Тормо, зробивши неймовірні 50 невимушених), Канада (де з Бушар сталася чергова печалька ще до виходу на корт, доречі, з ними ми будемо грати вдома, якщо нам випаде саме ця збірна), Бразилія та Казахстан.
    Дуже цікаво грають мордорки на виїзді з Румунією без Халеп. Там, схоже, все буде вирішуватися у парі.
    Станіслав,чому з Канадою точно вдома? Можете розказати як там формується же грати. Але якщо Канада буде з Андрееску,буде дуже не солодко
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:14
    +13
    Браво, команда і капітан, з перемогою! Вдалого вам жеребу на квітень!
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 08.02.2020 18:12
    +11
    Ура.... Все молодцы... Ждем удачную жеребьевку...
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 08.02.2020 18:12
    +11
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 08.02.2020 18:31
    +9
    хз шо там дальше.. а сейчас умница Даяна!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 08.02.2020 18:15
    +9
    Вітання з ПЕРЕМОГОЮ.!!! Так тримати.!!!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 08.02.2020 18:37
    +8
    Победила сборная Украины, сборная, а не кто-то отдельно.
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:37
    +7
    adidas77, 08.02.2020 18:35
    Давайте не прогнозы делать,а будем судить по сделанным делам,ок?
    И посмотрим кто в конце этого сезона будет у нас первой ракеткой.
    Я почему то не сомневаюсь,что это будет Элина.
    Время покажет.
    Дай Бог щоб і Еля і Даяна були в топ 8, і не важливо хто вище
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 08.02.2020 18:20
    +7
    Україна,з перемогою! Але в цій ситуації щиро і по-людськи шкода Контавейт,в своїй збірній вона була єдиним в полі воїном. Успіхів в особистій кар'єрі,Анет!
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    Tennis Ukraine
    online
      Tennis Ukraine, 08.02.2020 19:02
    +5
    Сви хоть и проиграла, но Контавейт загоняла на 5+. Та еле ноги переставляла.
    Легкая победа пары и её заслуга.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2020 18:35
    +5
    olegg1261, 08.02.2020 18:23
    Мій прогноз після Уімблдону статус Ястремської в якості першої ракетки України буде офіційно засвідчено в рейтингу WTA
    Давайте не прогнозы делать,а будем судить по сделанным делам,ок?
    И посмотрим кто в конце этого сезона будет у нас первой ракеткой.
    Я почему то не сомневаюсь,что это будет Элина.
    Время покажет.
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:27
    +5
    palpal, 08.02.2020 18:14
    Ястремской небходим следующий плэйофф как третье участие в сборной для ОИ, Свитолиной он как вилы в бок, конфликт интересов лидеров и сборной. Бесстрастную корреляцию как подготовки к Федкапу, так и игры лидеров сборной и их мотиваций не утаишь . Браво Даяна, пока что лучший результат в сборной среди всех когда-либо игравших за все время её существования, Саше отдельный респект
    Ну плей офф Еліна вже точно буде грати. Вона ж давала інтерв'ю де казала,що сподівається в разі перемоги,матч буде в Україні,і їй подобається грати при своїх вболівальниках
    Ссылка
    palpal
    online
    palpal, 08.02.2020 18:14
    +5
    Ястремской небходим следующий плэйофф как третье участие в сборной для ОИ, Свитолиной он как вилы в бок, конфликт интересов лидеров и сборной. Бесстрастную корреляцию как подготовки к Федкапу, так и игры лидеров сборной и их мотиваций не утаишь . Браво Даяна, пока что лучший результат в сборной среди всех когда-либо игравших за все время её существования, Саше отдельный респект
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2020 19:08
    +4
    Tennis Ukraine, 08.02.2020 19:02
    Сви хоть и проиграла, но Контавейт загоняла на 5+. Та еле ноги переставляла.
    Легкая победа пары и её заслуга.
    Однозначно, но многие почему то этого не замечают
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:48
    +4
    Александр Рой, 08.02.2020 18:35
    Станіслав,чому з Канадою точно вдома? Можете розказати як там формується же грати. Але якщо Канада буде з Андрееску,буде дуже не солодко
    Поки розказувати нічого, адже навіть усі можливі суперниці ще не визначилися. А, наприклад, мені самому цікаво, чи будуть нас розводити саме знаєте з ким при жеребкуванні, якщо у румунок все вийде у парі.
    Не будемо поспішати.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:24
    +4
    На поточний момент нашими суперницями можуть стати Японія (Осака взяла аж 3 гейми у Соррібес-Тормо, зробивши неймовірні 50 невимушених), Канада (де з Бушар сталася чергова печалька ще до виходу на корт, доречі, з ними ми будемо грати вдома, якщо нам випаде саме ця збірна), Бразилія та Казахстан.
    Дуже цікаво грають мордорки на виїзді з Румунією без Халеп. Там, схоже, все буде вирішуватися у парі.
    Ссылка
    petryakov
    online
    petryakov, 08.02.2020 18:44
    +3
    молодчинки
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 08.02.2020 18:22
    +3
    Andrii_MKh, 08.02.2020 18:12
    Ну и кто у нас ракетка номер 1 в Украине?
    Вы на Морозючку намекаете?
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 08.02.2020 18:56
    +2
    Невже Баре/Олару не переграють зараз Блінкову/Калінскую? 2.25 на румуном.Олару ж рахується парним гравцем
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.02.2020 18:55
    +2
    Александр Рой, 08.02.2020 18:53
    Станіслав,а де можна з Вами поспілкуватися в особистих повідомленнях. Просто не знаю ,чи є на спорт.юа така функція,і якщо є,як можна нею скористатися
    Тут нема такої функції, якщо бажаєте, можете знайти мене у фб.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 08.02.2020 18:54
    +2
    Александр Рой, 08.02.2020 18:37
    Дай Бог щоб і Еля і Даяна були в топ 8, і не важливо хто вище
    Согласен
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