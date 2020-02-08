Победа Ястремской и Костюк в паре принесла Украине триумф в Эстонии!

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне провела заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играла против хозяев кортов, сборной Эстонии.
В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с задачей менее чем за один час.
В напряженном втором матче Элина Свитолина проиграла Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.
Все решал парный матч, и Даяна Ястремская и Марта Костюк уверенно переиграли эстонскую пару в составе Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0.
Украина вместе с Италией вышла в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.
Кубок Федерации 2020
Евроафриканская зона. Группа 1. Плей-офф
Украина – Эстония – 2:1
Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1
Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6
Матч 3. Даяна Ястремская / Марта Костюк – Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0
См. также: текстовая онлайн-трансляция от Sport.ua.
Другой матч плей-офф: Италия – Хорватия – 2:0
Матч за выживание: Болгария – Греция – 2:0
Фотогалерея триумфа Украины
ВИДЕО Sport.ua. Украинские трибуны радуются победе над Эстонией
Источник — Sport.ua
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Легкая победа пары и её заслуга.
Легкая победа пары и её заслуга.
Не будемо поспішати.
Не будемо поспішати.
Всі цього чекали в футболі,а може бути в тенісі,було би дуже цікаво
Не будемо поспішати.
Ну тут буде вже вихід в Світову групу.Тому думаю Еліна все ж захоче грати
Ну, а со Свитолиной все ясно.
И посмотрим кто в конце этого сезона будет у нас первой ракеткой.
Я почему то не сомневаюсь,что это будет Элина.
Время покажет.
Дуже цікаво грають мордорки на виїзді з Румунією без Халеп. Там, схоже, все буде вирішуватися у парі.
И посмотрим кто в конце этого сезона будет у нас первой ракеткой.
Я почему то не сомневаюсь,что это будет Элина.
Время покажет.
Легкая победа пары и её заслуга.
И посмотрим кто в конце этого сезона будет у нас первой ракеткой.
Я почему то не сомневаюсь,что это будет Элина.
Время покажет.
Легкая победа пары и её заслуга.
Не будемо поспішати.
Дуже цікаво грають мордорки на виїзді з Румунією без Халеп. Там, схоже, все буде вирішуватися у парі.
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