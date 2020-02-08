Свитолина проиграла в трех сетах эстонке Контавейт, и все решит парный матч

Победитель решающего матча Кубка Федерации выйдет в апрельский плей-офф

  • 08.02.2020 16:39
  • 2913 просмотров
  • 8 комментариев
Свитолина проиграла в трех сетах эстонке Контавейт, и все решит парный матч
© Sport.ua. Элина Свитолина

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии. Победитель выйдет в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

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В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с задачей менее чем за один час.

В напряженном втором матче Элина Свитолина проиграла второй матч финала Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Теперь все решит парный матч.

Украина – Эстония – 1:1

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Матч 3. Парный матч.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 08.02.2020 17:06
    -2
    Олександр Радченко, 08.02.2020 16:44
    Очень хочу пару Костюк Ястремская ,но Фелима поставит Свитолину
    хотели - получите
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 08.02.2020 16:55
    +3
    интересно - кто-то удивился этому поражению?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 16:47
    0
    Эля сыграла на своем нынешнем уровне но Конта просто в блестящей форме сейчас
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
      Игорь Полищук, 08.02.2020 16:45
    +2
    а зачем эта лютая куча размазанных фотографий, которые вообще никак не передают момент и сняты на мобильный телефон?
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 08.02.2020 16:44
    0
    Очень хочу пару Костюк Ястремская ,но Фелима поставит Свитолину
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 08.02.2020 16:55
    +3
    интересно - кто-то удивился этому поражению?
    Ссылка
    Игорь Полищук
    online
      Игорь Полищук, 08.02.2020 16:45
    +2
    а зачем эта лютая куча размазанных фотографий, которые вообще никак не передают момент и сняты на мобильный телефон?
    Ссылка
    alexanderk78
    alexanderk78, 08.02.2020 17:26
    0
    я думаю програють і ключевий програш, це наша" перша ракетка"
    Ссылка
    alexanderk78
    alexanderk78, 08.02.2020 17:13
    0
    Перший раз замість Лесі нужно ставить було Даяну першою ракеткою. Теперь видно, що Світоліна ніяка, якщо вона програє 300 ракеткі партію, цей дебіл ставе ії проти Контавейт.
    Ссылка
    alexanderk78
    alexanderk78, 08.02.2020 17:09
    0
    коли цього дегенерата Філіма викинуть на хрен. Програв одну кваліфікація, програє і ще одну.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 08.02.2020 16:47
    0
    Эля сыграла на своем нынешнем уровне но Конта просто в блестящей форме сейчас
    Ссылка
    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 08.02.2020 16:44
    0
    Очень хочу пару Костюк Ястремская ,но Фелима поставит Свитолину
    Ссылка
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