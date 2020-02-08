Свитолина проиграла в трех сетах эстонке Контавейт, и все решит парный матч

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны.

В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии. Победитель выйдет в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

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В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с задачей менее чем за один час.

В напряженном втором матче Элина Свитолина проиграла второй матч финала Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Теперь все решит парный матч.

Украина – Эстония – 1:1

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6

Матч 3. Парный матч.