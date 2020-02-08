Кубок Федерации. Украина – Эстония – 2:1. Текстовая трансляция матча

Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии, начало встречи – в 13:00. Победитель выйдет в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.
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Украина – Эстония – 2:1
Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1
Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6
Матч 3. Даяна Ястремская / Марта Костюк – Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0
События игрового дня
18:10. Следите за новостями тенниса на Sport.ua! Читайте подробный отчет о матче и смотрите фото.
18:07. ВСЕ!!! ПОБЕДА УКРАИНЫ В ТРЕХ МАТЧАХ! МОЛОДЦЫ! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!
18:06. Подача Ястремской: 15:0, 30:0, 40:0. Нереальная подстановка ракетки от Марты. Тройной МБ! 40:15 (двойная). 6:0. Взяли 10 геймов подряд! ГЕЙМ, СЕТ И МАТЧ! ВСЕ!
18:05. Арена в Таллинне поет Гимн Украины!!!!
18:03. Контавейт подает. 15:0, 15:15 (Малыгина возле сетки ошибается), 15:30, 15:40, 30:40, БП. Гейм! 5:0. Просто разорвали!
17:59. Подача Костюк: 15:0 (эйс), 30:0, 30:15, 40:15. Идет доигрывание уже! 4:0. Тотальный перевес Украины! Трибуны скандируют: Украина!
17:55. Подача Малыгиной: 15:0, 15:15, 15:30, 30:30, 40:30 (несколько ошибок, мнимальная потеря концентрации). Ровно (перебрасывались полусвечками, но Марта нашла момент прострелить). Меньше, БП (Марта на сетке творит дела). Гейм! Соло от Марты, классно ракетку подставила! 3:0.
17:54. Видимо, Контавейт уже жалеет, что вышла на парную встречу. Плечи тяжелые, трудно их согнуть. Все затекло, везде уже кислота.
17:52. Ястремская подает: 0:15 (у Малыгиной суперприем в коридор!), 15:15, 30:15 (Ястремская сносит соперниц пушками!) 40:15 (Марта на сетке перехватила). Гейм. 2:0!
17:51. Украинские фанаты перекрикивают эстонских убедительно. И в дудку дудят.
17:49. Контавейт на подаче. 0:15, 0:30, 15:30 (Малыгина возле сетки перехватывает), 15:40 (а теперь ошибается). 30:40 (самый длинный розыгрыш матча, Малыгина порешала). Гейм! 1:0.
17:49. Видео Sport.ua. Трибуны Украины радуется победе в первом сете над эстонками
17:48. Украинская пара побеждает в первом сете – 6:2! Еще надо взять один решающий!
17:43. Подача Костюк на сет: 0:15, 15:15 (Анетт ошибается в сетку), 15:30 (Ястремская на сетке неудачно сыграла), 15:40 (на подаче Марты плохо), 30:40 (эйс). Ровно (пошли первые подачи). Больше (возле сетки наши переиграли)! Есть первый сет! 6:2!
17:42. Контавейт выглядит очень утомленной. Еще бы, 3 сета против 4-й ракетки мира кого угодно измотают. Она бегает только по задней линии пока что.
17:37. Подает Малыгина: 15:0 (у Даяны сорввался мяч), 15:15, 30:15 (Марта с разгона забежала и уселась театрально на скамейку к Филиме!) 40:15, 40:30 (чем проще наши играют, тем лучше выходит). Ровно. Меньше, БП (Марта на сетке решает проблемы!) Гейм! У Малыгиной мяч сорвался. 5:2!
17:34. Ястремская на подаче: 0:15, 15:15 (Контавейт в сетку), 30:15 (пока Малыгина, как и ожидалось, там главные задания решает), 30:15 (Контавейт просто в перестрелках с задней линии принимает участие), 40:15 (разрывают наши!) Гейм! Марта на сетке перехватывает. 4:2!
17:33. Видео Sport.ua. Ястремская и Костюк настроены против Эстонии решительно.
17:30. Подача Контавейт: 0:15, 0:30, 0:40. Три брейкпоинта у Украины. 15:40, 30:40 (пока перестрелки с задних линий). Гейм! Костюк смешем загасила свечку. 3:2 с брейком!
17:28. Подает Костюк: 0:15, 0:30, 0:40 (Марта ошибается). И гейм. Двойная ошибка в конце. 2:2.
17:27. Малыгину на подаче просто уничтожили. Надо через нее все мячи играть. Во время розыгрыша, правда, иногда она тащит. Спортсменка техничная, но силы мало.
17:24. Подает Малыгина: 0:15, 0:30 (Марта ракету с приема второй подачи запустила), 0:40 (на сетке перехватила). И гейм (двойная ошибка, испугали Малыгину). 2:1. Украина ведет с брейком.
17:20. На подаче Ястремская. 0:15, 15:15, 30:15, 30:30, 40:30 (эйс). И еще один эйс. Гейм, 1:1.
17:20. У нас неожиданность! Завацкая пришла на трибуны с утюгом! Возможно, Марте клеили буквы на форму.
17:16. 0:0. Контавейт на подаче. 15:0, 30:0, 30:15 (аут от Контавейт), 40:15 (долгая перестрелка Марты и Контавейт, и Малыгина на сетке решает). Гейм. 0:1.
17:15. ВИДЕО Sport.ua. Контавейт и Малыгина начинают парный матч против Украины.
17:15. Начало решающего матча: Даяна Ястремская / Марта Костюк – Анетт Контавейт / Елена Малыгина
17:11. Предстартовые церемонии.
17:10. Народа на трибунах уменьшилось вдвое. Может, еще в той очереди в туалет стоят :)
17:08. Команды официально вызываются на корт.
17:02. Ястремская и Костюк готовятся к парному матчу.
16:51. Начало решающей парной встречи через минут 15.
16:49. Пару у Украины сыграют Ястремская и Костюк. У эстонок выйдут Контавейт и Малыгина.
16:35. Кто сыграет пару? На кортах нет Марты Костюк и Леси Цуренко. Но состав пока не подтвержден.
16:34. Элина Свитолина проиграла второй матч финала Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Все решит парный матч.
16:29. Подача Элины. 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, Свитолина в сетку), 15:40 (трос за Контавейт). Два матчбола у Эстонии. 30:40 (бэкхенд по линии классный залетел). Ровно!!! Свитолина отыграла два матчбола!! (душила, Контавейт в защите отработала, но в аут). Меньше, матчбол номер 3 (коротко ответила и получила). ВСЕ. Матч Элины проигран.
16:26. Италия обыграла Хорватию за два одиночных матча. И вышла в следующий, апрельский раунд.
16:23. Подача эстонки: 0:15 (шикарный обводящий от Элины), 0:30 (снова активно играет), 15:30 (сорвался мяч, небольшой аут), 30:30, 30:40 БП (острый прием второй подачи). Ровно. Меньше, БП номер 2. Ровно. Меньше, БП номер 3. Ровно (в сетку под давлением). Больше. И прием в сетку. Гейм. 2:5.
16:20. Подача Свитолиной: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15 (двойная). Гейм. 2:4 в пользу эстонки.
16:18. Но не факт, что у Контавейт хватит сил. Она подает: 15:0, 30:0 (Свитолина пробивала обратный форхэнд, но Контавейт сумела отбить в свободную часть корта), 40:0, 40:15. И эйс. Гейм. 1:4. Трибуны ревут.
16:15. Подача Элины: 0:15, 15:15, 15:30 (прием навылет), 15:40 (успешный выход к сетке). Гейм. Свитолина ошиблась. 1:3.
16:11. Подача эстонки: 0:15, 15:15, 15:30, 15:40 БП. И Элина делает обратный брейк! 1:2!
16:10. Болгария обыграла Грецию (2:0) в матче за выживание. Последние вылетают во вторую группу Евроафриканской зоны. Хотя греки могли вполне сейчас играть с Украиной, если бы с Австрией не упустили вторую одиночку.
16:09. Подача Свитолиной: 0:15, 15:15, 15:30, 30:30, 30:40. Гейм. 0:2. Элина отдала свой гейм.
16:06. Третий сет! Подача Контавейт: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15. Гейм. 0:1. Эстонка удержала победа.
16:05. Внимание, вопрос! Угадайте, куда стоит эта очередь?! В туалет...
16:04. Впереди решающий гейм! Запасайтесь чаем и валидолом!
16:02. Элина Свитолина с 8-го сетбола (!) побеждает во втором сете на тай-брейке – 7:6 (7:5)!
15:58. Поменялись сторонами. 3:4 (затяжной розыгрыш, первой не выдержала эстонка), 4:4 (эйс), 5:4 (Анетт в аут, две ее подачи теперь), 6:4! Элина, давай! Два сетбола! 6:5. Отыгран 7-й сетбол в сете. Вторая подача будет. ЕЕЕСТЬ СЕЕЕЕЕТ!!!!! Анетт пробила в сетку.
15:55. Внимание, тай-брейк! Начинает Элина. 0:1 (мини-брейк), 1:1 (отыграно), 1:2 (эйс от Анетт), 1:3 (проиграла Элина свою подачу: душила, но эстонка шикарно отзащищалась и в ноги ударила), 2:3 (эпичная заруба возле сетки в нашу пользу), 2:4 (с приема в аут). И смена сторон.
15:54. И тай-брейк у нас во втором сете. Зрители стучат ногами по помосту. Пошел у нас барабан.
15:48. Новые мячи для подачи Анетт: 0:15, 15:15, 15:30 (есть шансы, ауты глубокие у Контавейт), 15:40 (грубая ошибка с бэкхенда, но очень высоко летел мяч). Два сетбола у Элины!! 30:40 (эйс). Ровно (классно отыграла Анетт). 4 сетбола уже отыграла эстонка в этом сете. Больше. Ровно. Не смогла обработать свечу Элина, и аут. Меньше, еще сетбол. Форхенд по линии шикарный. Ровно (в сетку с приема). Меньше, сетбол номер 6! Анетт невозмутима. Отыграно снова, что ты будешь делать. Больше у эстонки уже. И гейм, это 6:6. Нас ждет тай-брейк.
15:47. Горячая поддержка украинских трибун. Забавно, что эстонцы не пытаются перекричать, а выжидают. А затем дают свой заряд.
15:46. Подача Элины: 15:0, 30:0 (Свитолина атакует, пока красиво выходит), 40:0 (и продолжает в том же духе). Есть быстрый гейм, завершен эйсом! 6:5 Элина!
15:45. Свитолина не сумела реализовать два сетбола на подаче соперницы в 10-м гейме второго сета.
15:43. Важный гейм продолжается: Ровно. Меньше и снова сетбол (ошиблась Анетт)! Ровно (Контавейт рвет изо всех сил). Больше у эстонки (минимальный аут). Гейм. Хорошая первая подача, не смогла ее вернуть. Увы, 5:5.
15:42. Филима немного поругался с судьей на вышке. Типа не увидела аут на первой подача и отменила решение линейного. Выговорил просто.
15:39. На подаче Контавейт: 0:15 (Анетт в сетку), 15:15 (эстонка атаковала и заставила ошибиться), 15:30 (два мяча до сета), 30:30, 30:40. Сетбол!!
15:38. Из украинской команды все сидят на месте, никто еще не пошел готовиться к паре. Ведь ничего не ясно.
15:36. Подает Свитолина на сет: 0:15 (двойная), 0:30 (хороший укороченный от Анетт, 0:40 (на противоходе поймала), 15:40 (аут). Увы, гейм. 5:4. Из разряда: как не надо подавать на сет.
15:35. Наши трибуны скандируют: Элина! Элина! Элина!
15:31. Подает эстонка: 15:0, 30:0 (снова эстонка к сетке начала выходить), 30:15 (классный прием, Анетт не смогла ничего сделать), 30:30 (Свитолина возвращается), 40:30 (ошибка). Ровно (у Контавейт сорвался мяч с ракетки немного, и в аут). Меньше (еще один аут с форхэнда). Скрытый сетбол! И есть! 5:3! Элина!!!
15:28. На подаче Украина. 0:15, 15:15, 15:30 (по длине ошиблась), 15:40 (по ширине теперь). Гейм. Сама отдала. 4:3. А мы даже не успели порадоваться.
15:25. Подача Анетт: 15:0, 15:15, 15:30, 15:40. Свитолина на кураже сейчас!!! Есть гейм! 4:2 с брейком. Ура!!!
15:23. Подача Элины: 0:15, 15:15, 30:15 (глубокий аут). 40:15 (ошибается Анетт, спад в игре у нее). Гейм! Даже у сетки Контавейт не смогла выиграть, Свитолина перебила ее. Быстро Элина удержала подачу, 3:2. Пауза и переход.
15:21. Трибуны скандируют: Оле-оле-оле-оле, Украина – чемпіон!
15:18. На подаче Анетт: 15:0. Свитолина старается атаковать со второй подачи Контавейт, но много ошибок, 30:0, 30:15, 30:30 (двойная), 30:40 (БП!) Есть гейм! Обратный брейк! 2:2.
15:18. Пока у Свитолиной перспективы крайне туманные. Все будет решаться в парном матче?!
15:15 (это время). Свитолина подает: 0:15 (снова эстонка на сетке включила режим Бога), 0:30, 0:40 (Анетт мощным смешом завершила), 15:40, 30:40 (эйс, хотя сначала кричали линейные, что аут). Гейм. Увы, это брейк для Эстонии, 1:2.
15:14. Кстати, Сергей Стаховский только что выиграл свой матч в Нидерландах у австрийца Денниса Новака – 7:6 (7:5), 6:2. Это ATP Роттердам.
15:11. Подача эстонки: 15:0 (эйс), 15:15 (навылет с приема второй подачи), 30:15, 40:15 (сильно подает), 40:30 (суперрозыгрыш! даже сложно описать словами, много всего было!) Гейм. 1:1.
15:10. Победитель первого матча дня, Даяна Ястремская, тем временем, рассказала Sport.ua, что победы на Кубке Федерации приносят «экстрапозитивные эмоции».
15:06. Подача Элины. 0:15 (дроп-шот), 15:15 (Анетт коротко ответила, Элина на сетке смеш ввалила). 30:15, 30:30 (классный прием), 30:40 (БП). Ровно (трос снова помог Свитолиной, дал вермя подстроиться). Еще один БП, меньше. И снова отыграно, ровно. Меньше, третий БП (в аут по линии пробила). Ровно (невынужденная от Контавейт). Больше (и еще одна ошибка). Есть гейм! (мяч отправился в аут с приема). Счет во втором сете 1:0, повела Элина!
15:05. Статистика первого сета.
15:04. Первый сет завершился победой эстонки Анетт Контавейт над Элиной Свитолиной со счетом 6:3.
15:03. Проиграла Элина четыре гейма подряд, увы.
15:01. Контавейт будет подавать на сет. 15:0 (снова классный выход к сетке). 15:15 (глубокий прием и аут от эстонки), 30:15 (хорошо подала Контавейт), 40:15 (эйс). И еще один эйс. 6:3. Победа Эстонии в первом сете.
14:57. Подача Элины: 15:0 (трос помог Элине), 15:15 (свечку не смогла обработать в прыжке), 15:30 (аут), 15:40 (приняла навылет). Двойной скрытый сетбол у Эстонии. 30:40. Гейм. Увы, Свитолина теряет подачу. 3:5.
14:56. Свитолина на подаче:
14:56. Контавейт очень радуется, завелась. А на трибунах своя дуэль групп поддержки: Украина vs Эстония, кто лучше поддержит свою команду.
14:53. Подача у Эстонии. 15:0. Вроде бы, трос помог Свитолиной, но Контавейт была прямо у сетки, и это ее спасло. Дома и тросы помогают(( 15:15. 30:15. 30:30. 40:30. Гейм. 3:4, ведет эстонка.
14:50. Подает Элина после паузы: 0:15, 15:15, 15:30 (затяжной розыгрыш, плохой укороченный от Элины и расстрел), 15:40 (часто к сетке ходит Контавейт), 30:40. Гейм. Свитолина, вроде бы, атаковала, но не очень убедительно. Контавейт делает обратный брейк. 3:3, ничья.
14:44. Подача Контавейт: 0:15 (Анетт в аут), 15:15, 30:15. Контавейт шикарно к сетке вышла и разобралась. 30:30 (навылет с приема). 40:30 (геймбол). Не смогла Элина принять нормально. Ровно (Анетт в аут). Трибуны нагнетают! Больше. Ровно (затяжной розыгрыш, Контавейт кросом с бекхэнда в аут). Меньше. Гейм! В сетку пробила Анетт! Элина делает брейк! 3:2!
14:41. На соседнем корте слышно, как громко стонет гречанка. Это Папамихаил.
14:39. Подача Элины: 0:15, 15:15, 30:15. Пока все в сетку. 30:30. 40:30. Геймбол. И есть гейм для Элины! 2:2.
14:38. Анетт Контавейт не без оснований чувствует себя хозяйкой корта.
14:33. Подача Контавейт: 15:0, 15:15, 15:30 (два обводящих от Элины), 30:30, 30:40 (БП). Ровно (шикарный розыгрыш, Свитолина защищалась, но все-таки не вышло). Меньше (снова БП). Ровно (Свитолина в сетку). Больше (Анетт раскатала). Гейм. В сетку пробила Элина. 1:2.
14:32. Италия выиграла первую одиночку у Хорватии.
14:27. Подает Элина: 0:15. 0:30 (душит в начале), 15:30 (Свитолина красиво раскатала кросами), 30:30 (эйс), 30:40 (глубокий прием). Ровно. Больше. Ровно. Больше. Неплохой уровень тенниса. Гейм! Анетт пробила в сетку. 1:1.
14:25. Подача Эстонии: 15:0 (укороченный), 30:0 (отличная комбинация), 40:0 (не приняла подачу). Очень легкий гейм. 0:1.
14:25. Начинаем! Первой будет подавать Контавейт.
14:23. Внимание! 4-я ракетка мира Элина Свитолина против 22-й из Анетт Контавейт из Эстонии.
14:22. ВИДЕО. Свитолина и Контавейт перед ключевым матчем Кубка Федерации.
14:21. Свитолина и Контавейт вышли на разминку! Это может быть очень упорный матч!
14:17. Италия в лице Элизабетты Кочаретто близка к первой победе в матче плей-офф с Хорватией (вчерашней нашей соперницей Леа Бошкович).
14:16. Болгария выиграла первую одиночку у Греции за выживание.
14:15. Матч Свитолиной с Контавейт начнется примерно в 14:30 по Киеву.
13:59. В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно побеждает Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Справилась менее чем за один час!
13:57. Даяна подает на матч!!! 15:0, 30:0, 30:15 (заставили первую переподать: она думала эйс, а там трос черкнуло), 40:15. Двойной матчбол!! ВСЕ! 6:1!!! МАТЧ! Украина побеждает в первой игре!
13:55. Подача эстонки: 15:0 (прием в аут), 30:0 (эстонка вышла к сетке удачно), 30:15 (невынужденная), 40:15 (аут был). Гейм. 5:1.
13:51. Подает Даяна: 15:0, 30:0, 40:0 (укороченный от Даяны, эстонка и не побежала). Гейм! 5:0!!! Еще и часа не прошло, а матч близится к финишу. Украина – вперед, – кричат трибуны!
13:48. Подача Малыгиной: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15, 40:30 (Малыгина в аут). Ровно (прием с бекхенда по линии навылет). Больше. Ровно. Меньше (БП). 4:0. Еще один брейк! Гейм!!!
13:47. Контавейт пошла готовиться к матчу. Свитолиной тоже нет в зале.
13:45. Подача Даяны: 15:0, 15:15, 30:15 (пока ошибки), 40:15, 40:30 (Даяна в аут). Есть гейм! Эйс от Даяны! 3:0
13:44. Даяна взяла крайне важный затянувшийся гейм на подаче соперницы. Украинка уверенно ведет игру.
13:35. Малыгина подает. 0:15, 0:30, 15:30. (Даяна в аут с бэкхенда), 15:40 (невынужденная от Малыгиной), 30:40 (Даяна в сетку с приема). Ровно. Больше (Малыгина прибавила, немного погоняла Даяну, эстонские фаны в восторге). Ровно (Малыгина кидала свечку, но немного промазала). Меньше (БП). Ровно. Больше (короткие розыгрыши в 2–3 удара). Ровно (затянули, Даяна завершила кросом с форхенда!). Меньше (БП). Ровно (трос спас, после удара Малыгиной мяч перевалился на укр. сторону, и у Даяны не было шансов). Меньше (БП). Есть гейм!!! 2:0.
13:35. Вот как принимает Малыгина:
13:34. Трибуны скандируют: Украина, Украина!!!
13:33. Начинается второй сет. Украина на подаче: 0:15 (классный дроп-шот от эстонки, Даяна не успела нормально добежать), 15:15, 30:15 (глубокий аут эстонки), 40:15 (эйс), 40:30 (двойная). И эйс!!! Малыгина в роли статиста. Гейм, 1:0, хороший старт второго сета.
13:31. В первом сете Даяна Ястремская четко показала, что классом выше соперницы, и победила со счетом 6:3.
13:28. Подача Малыгиной: 0:15, 0:30. Даяна, Даяна! – скандируют трибуны. 15:30. Ошиблась на выходе к сетке с хавкорта. 15:40. Двойной сетбол! И Малыгина в аут после классного удара Даяны. Есть сет!!! 6:3!!! Украина – вперед, – раздается на трибунах!
13:26. Подача Даяны. 15:0, 30:0 (виннерс с форхенда), 40:0. Обе вышли на сетку и в перестрелке с лета Ястремская победила. Легкий гейм! 5:3
13:23. На подаче Малыгина: 15:0. Какие-то споры от эстонцев. 15:15, 30:15 (Даяна в сетку), 40:15 (и еще раз). Гейм. С приема в аут. 4:3. Малыгина удержала подачу.
13:23. Вот как выглядит украинский фан-сектор.
13:22. Цуренко пришла с кофе! На расслабоне!
13:20. Когда идет первая подача, без шансов для эстонки!
13:19. Подача Даяны: 15:0, 15:15 (Даяна к сетке выходила, но ошиблась немного), 30:15, 40:15. Гейм! 4:2!
13:17. Народ еще одходит. Во время смены пару десятков людей прибавилось. На ступеньках садятся, мест уже нет!
13:15. На подаче Малыгина: 0:15 (снова бэкхенд по линии), 0:30 (еще один), 15:30 (невынужденная), 15:40 (Малыгина по длине ошиблась сильно). Гейм!!! Еще один брейк делает Даяна.
13:14. Вот как подавала Даяна Ястремская.
13:11. Подает Даяна: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (Малыгина отбила мяч в наш фан-сектор!), 40:30. Ровно. Меньше (БП). Гейм. Даяна в аут. Обратный брейк делает эстонка. 2:2.
13:10. Контавейт пришла на трибуну. У нас болеют Свитолина и Завацкая.
13:08. На подаче Малыгина: 0:15 (бэкхенд по линии навылет), 0:30, 0:40 (эстонка ошибается). Три БП! 15:40 (Даяна тоже). Брейк! Малыгина пробивает в сетку. 2:1 в пользу украинки.
13:05. На подаче Ястремская: 15:0, 30:0, 40:0, 40:15 (ошибка по длине). Гейм. 1:1
13:03. На подаче Малыгина: 0:15, 15:15, 30:15, 40:15 (два в сетку от Даяны). Аут. Гейм. 0:1.
13:02. Первой будет подавать эстонская теннисистка. 553 ракетка мира из Эстонии против 26-й из Украины.
13:00. ВИДЕО Sport.ua. На предматчевой разминке Ястремская и Малыгина.
12:55. Трибуны пока заполнены на две трети. Все фото – Sport.ua.
12:45. Забавно. В соседней группе был сумасшедший дележ 2–4 мест между Эстонией, Австрией и Грецией. Все решали дополнительные показатели. Так вот, на самом деле 3-е место заняла Австрия, а 4-е – Греция. Но на сайте ITF до сих пор висит информация с местами, проставленными наоборот! В федерации оказались к такому дележу не готовы.
12:40. Вот как выглядит официальное расписание игрового дня. Три матча запланировано. Италия и Хорватия тоже разыгрывают одну путевку в следующий этап. А Греция и Болгария встречаются за выживание в дивизионе.
12:30. Определены составы на одиночные матчи. Все стабильно, без неожиданностей. Сначала на корты выйдут Даяна Ястремская и Елена Малыгина, а во втором матче сыграют лидеры команд, Элина Свитолина и Анетт Контавейт.
12:28. ВИДЕО Sport.ua. Тренировка Цуренко и Костюк в Таллинне.
12:20. Украинки уже потренировались. Остались на корте только Леся Цуренко (на фото слева) и Марта Костюк (справа).
Превью к матчу
В состав сборной Украины входят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк. Капитан – Михаил Филима.
За сборную Эстонии заявлены Анетт Контавейт, Елена Малыгина, Катрийн Саар, Саара Орав и Валерия Горлач.
Любопытно, что эстонское СМИ Delfi пишет про предстоящий матч: «На чудо в субботнем поединке рассчитывать не приходится, поскольку Украина привезла в Таллинн свой сильнейший состав. Лидер сборной Эстонии Анетт Контавейт сразится в одиночной игре с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной».
В первом матче 6 февраля Украина обыграла Болгарию (3:0), а на следующий день переиграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы.
Также 8 февраля вторую путевку в апрельский плей-офф будут оспаривать Италия и Хорватия. Кроме того, Греция и Болгария определят главного неудачника дивизиона, который понизится в классе.
Итоговые таблицы группового раунда
Источник — Sport.ua
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Одне радує: у коментарях тільки один йолоп згадав про Монфіса
Не обращайте внимание на диванных хейтеров
Одне радує: у коментарях тільки один йолоп згадав про Монфіса
Одне радує: у коментарях тільки один йолоп згадав про Монфіса
Хоча я завжди писав, що Марта найкраща парниця у збірній.
Козлова та Завацька вже не попадають на Олімпіаду, навіть якщо наберуть достатньо очок.
Насправді, мені подобається, що в нас команда не одного гравця (Еліни), а кожен може відчути, що від нього щось залежить і він потрібен команді. Дякую кожному за вклад у цю перемогу. Вболівальникам на трибунах за підтримку. І скигликам в коментах теж дякую)))
Сподіваюсь, Еліна підводить свою форму до РГ.
Эстонки не потянули вторую игру подряд. Коротка кольчужка оказалась
Але як на мене, не треба було сьогодні Світоліній взагалі грати. Не знаю, може правилами заборонено ставити "нахрест", а тільки відповідно рейтингу, тобто Лесю не можна було ставити проти Аннетт, якщо проти Малигіної Даяна або Катарина, але ж можна було дати зіграти їй проти Малигіної, а Даяна чи Катарина проти Контавейт. Пара наша у будь-якому сполученні сильніша.
Вибачайте, думка простого вболівальника.
Скільки ж ненависті... Неважливо в якій вони зараз формі, скільки дурниць наговорили в інтерв'ю, де виступали. В цю хвилину вони захищають честь нашого з вами прапора. У вас хоча б до українського прапора повага є? Не підтримуєте конкретних спортсменок - не підтримуйте. Але якщо ви себе з синьо-жовтим прапором хоч якось ідентифікуєте, спиніться від написання чергової дурниці.
Хто б не грав пару - перемоги вам, українські дівчата!
Є очікувана ще до змагань перемога, і тепер дивимося, хто стане суперницями збірної. Важливе і питання, де ми будемо з ними грати в квітні. Дуже хотілося б Харків, звичайно)
З перемогою!
Вони вирішили менш ніж за годину естонкам баранку повішати?
Великий ризик. Особисто я б поступив спокійніше. Продовжую вважати більш адекватним варіантом пару Даяна/Леся.
Хоча я завжди писав, що Марта найкраща парниця у збірній.
Побачимо. Не судять тільки переможців (хоча у нас і їх теж судять). Що буде у випадку невдачі, можна лише уявити.
Одне радує: у коментарях тільки один йолоп згадав про Монфіса
Насправді, мені подобається, що в нас команда не одного гравця (Еліни), а кожен може відчути, що від нього щось залежить і він потрібен команді. Дякую кожному за вклад у цю перемогу. Вболівальникам на трибунах за підтримку. І скигликам в коментах теж дякую)))
Сподіваюсь, Еліна підводить свою форму до РГ.
Вони вирішили менш ніж за годину естонкам баранку повішати?
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