ЯСТРЕМСКАЯ: «Победы на Кубке Федерации приносят экстрапозитивные эмоции»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала победу в матче Кубка Федерации против эстонки Елены Малыгиной.

- Матч был не очень тяжелый, но и не очень легкий. Мне нужно было концентрироваться на себе, потому что она на корте была достаточно тягучей, хорошо двигалась.

Вне зависимости от уровня игры Малыгиной, мне нужно было придерживаться своего плана на игру.

- Вчера ты говорила, что у тебя есть небольшие проблемы со здоровьем. Как сегодня себя чувствуешь?

- Даже не знаю есть ли изменения. Температуры нет, но тело по-прежнему ослаблено. Сказать, что я чувствую себя очень хорошо я не могу.

- Если потребуется сыграть решающую пару, силы еще останутся?

- Если нужно будет, то мы их найдем!

- Три победы в рамках Кубка Федерации добавляют позитива перед индивидуальными турнирами?

- Конечно, всегда очень здорово побеждать на Fed Cup. Здесь играешь не только для себя, а играешь для страны, для фанатов. Это всегда экстрапозитивные эмоции.

- Сегодня моментами очень хорошо работала первая подача, что-то наработали?

- Да, с каждым матчем стараюсь добавлять в этом компоненте. Сегодня старалась, чтобы первая подача была максимально стабильной. В этих матчах я это как раз и тренирую.

Напомним, сборная Украины после первого матча с Эстонией повела со счетом 1:0. Для победы и выхода в плей-офф, который состоится в середине апреля, нужно набрать два очка.

Владимир КЛЕПАЧ из Таллинна