Ястремская принесла Украине первое очко в финале с Эстонией!

Даяна уверенно победила Елену Малыгину в двух сетах менее чем за час

  • 08.02.2020 14:03
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Ястремская принесла Украине первое очко в финале с Эстонией!
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Сегодня, 8 февраля, сборная Украины в Таллинне проводит заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина играет против хозяев кортов, сборной Эстонии. Победитель получит путевку в апрельский плей-офф, где будут разыгрываться путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021.

В первом матче финала Даяна Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с задачей менее чем за один час!

Следите за текстовой онлайн-трансляцией от Sport.ua.

Украина – Эстония – 1:0

Матч 1. Даяна Ястремская – Елена Малыгина – 6:3, 6:1

Матч 2. Элина Свитолина – Анетт Контавейт

Матч 3. Парный матч.

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Источник — Sport.ua

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