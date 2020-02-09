Стали известны возможные соперницы Украины в Кубке Федерации

Стали известны возможные соперницы Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в плей-офф Евроафриканской зоны.

На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны.

Участники стадии плей-офф Кубка Федерации 2020:

Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)

(проиграла квалификацию Испании 1:3) Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)

(проиграли квалификацию Беларуси 2:3) Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)

(проиграла квалификацию Швейцарии 1:3) Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)

(проиграла квалификацию России 2:3) Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)

(проиграла квалификацию Германии 0:4) Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)

(проиграла квалификацию Словакии 1:3) Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)

(проиграл квалификацию Бельгии 1:3) Латвия, скорее всего (пока уступает в квалификации США 0:2)

Украина (переиграла в Евроафриканской зоне Эстонию 2:1)

(переиграла в Евроафриканской зоне Эстонию 2:1) Италия (переиграла в Евроафриканской зоне Хорватию 2:0)

(переиграла в Евроафриканской зоне Хорватию 2:0) Сербия (переиграла в Евроафриканской зоне Словению 2:1)

(переиграла в Евроафриканской зоне Словению 2:1) Польша (переиграла в Евроафриканской зоне Швецию 2:0)

(переиграла в Евроафриканской зоне Швецию 2:0) Мексика (переиграла в Американской зоне Парагвай 2:1)

(переиграла в Американской зоне Парагвай 2:1) Аргентина (переиграла в Американской зоне Колумбию 2:0)

(переиграла в Американской зоне Колумбию 2:0) две лучших команды из Азии (Китай, Китайский Тайбэй, Индия, Индонезия, Южная Корея, Узбекистан)

Список 8 сеяных будет назван позже. Жеребьевка среди 16 команд определит 8 пар, победители которых получат право участвовать в квалификации к Финалу Кубка Федерации 2021 в феврале следующего года. Матчи этой стадии пройдут с 16 по 19 апреля 2020 года.

В Финале Кубка Федерации 2020 в апреле в Будапеште сыграют: