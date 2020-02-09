Стали известны возможные соперницы Украины в Кубке Федерации

Стали известны возможные соперницы Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в плей-офф Евроафриканской зоны.
На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны.
Участники стадии плей-офф Кубка Федерации 2020:
- Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)
- Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)
- Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)
- Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)
- Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)
- Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)
- Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)
- Латвия, скорее всего (пока уступает в квалификации США 0:2)
- Украина (переиграла в Евроафриканской зоне Эстонию 2:1)
- Италия (переиграла в Евроафриканской зоне Хорватию 2:0)
- Сербия (переиграла в Евроафриканской зоне Словению 2:1)
- Польша (переиграла в Евроафриканской зоне Швецию 2:0)
- Мексика (переиграла в Американской зоне Парагвай 2:1)
- Аргентина (переиграла в Американской зоне Колумбию 2:0)
- две лучших команды из Азии (Китай, Китайский Тайбэй, Индия, Индонезия, Южная Корея, Узбекистан)
Список 8 сеяных будет назван позже. Жеребьевка среди 16 команд определит 8 пар, победители которых получат право участвовать в квалификации к Финалу Кубка Федерации 2021 в феврале следующего года. Матчи этой стадии пройдут с 16 по 19 апреля 2020 года.
В Финале Кубка Федерации 2020 в апреле в Будапеште сыграют:
- Франция и Австралия (финалисты прошлого розыгрыша 2019)
- Венгрия (как хозяин турнира)
- Чехия (обладатель вайлд-кард)
- Беларусь, Бельгия, Германия, Россия, Словакия, Испания, Швейцария (победители матчей квалификации)
- США, скорее всего (если доведут до победы квалификацию против Латвии, пока счет 2:0 в матче до 3 побед)
Источник — Sport.ua
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