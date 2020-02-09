Стали известны возможные соперницы Украины в Кубке Федерации

В апреле пройдет стадия плей-офф командного женского теннисного турнира

  • 09.02.2020 01:45
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Стали известны возможные соперницы Украины в Кубке Федерации
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Стали известны возможные соперницы Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в плей-офф Евроафриканской зоны.

На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны.

Участники стадии плей-офф Кубка Федерации 2020:

  • Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)
  • Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)
  • Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)
  • Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)
  • Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)
  • Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)
  • Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)
  • Латвия, скорее всего (пока уступает в квалификации США 0:2)
  • Украина (переиграла в Евроафриканской зоне Эстонию 2:1)
  • Италия (переиграла в Евроафриканской зоне Хорватию 2:0)
  • Сербия (переиграла в Евроафриканской зоне Словению 2:1)
  • Польша (переиграла в Евроафриканской зоне Швецию 2:0)
  • Мексика (переиграла в Американской зоне Парагвай 2:1)
  • Аргентина (переиграла в Американской зоне Колумбию 2:0)
  • две лучших команды из Азии (Китай, Китайский Тайбэй, Индия, Индонезия, Южная Корея, Узбекистан)

Список 8 сеяных будет назван позже. Жеребьевка среди 16 команд определит 8 пар, победители которых получат право участвовать в квалификации к Финалу Кубка Федерации 2021 в феврале следующего года. Матчи этой стадии пройдут с 16 по 19 апреля 2020 года.

В Финале Кубка Федерации 2020 в апреле в Будапеште сыграют:

  • Франция и Австралия (финалисты прошлого розыгрыша 2019)
  • Венгрия (как хозяин турнира)
  • Чехия (обладатель вайлд-кард)
  • Беларусь, Бельгия, Германия, Россия, Словакия, Испания, Швейцария (победители матчей квалификации)
  • США, скорее всего (если доведут до победы квалификацию против Латвии, пока счет 2:0 в матче до 3 побед) 
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Источник — Sport.ua

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