ВИДЕО. Скользкий газон! Как Иммобиле поскользнулся и промазал 11-метровый

21 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» победил «Лацио» с минимальным счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.
Единственный гол забил Лоренцо Инсинье на 2-й минуте. Затем Чиро Иммобиле мог сравнять счет с пенальти, но поскользнулся и не попал в створ ворот.
ВИДЕО. Как Иммобиле не забил пенальти, 10 мин.
Immobile missed a penalty! 5 games 0 goals in big games! And all his goals 50 are penalty... thank you HH you are juju.. pic.twitter.com/WB1vb0xUDt— Derek Dare (@DerekDare1) January 21, 2020
Источник — Sport.ua
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