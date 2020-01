ВИДЕО. Скользкий газон! Как Иммобиле поскользнулся и промазал 11-метровый

21 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» победил «Лацио» с минимальным счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.

Единственный гол забил Лоренцо Инсинье на 2-й минуте. Затем Чиро Иммобиле мог сравнять счет с пенальти, но поскользнулся и не попал в створ ворот.

ВИДЕО. Как Иммобиле не забил пенальти, 10 мин.

Immobile missed a penalty! 5 games 0 goals in big games! And all his goals 50 are penalty... thank you HH you are juju.. pic.twitter.com/WB1vb0xUDt