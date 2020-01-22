Наполи
1:0
Лацио
21.01.2020, FT

Наполи победил Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии

Команда Дженнаро Гаттузо переиграла подопечных Симоне Индзаги

  • 22.01.2020 01:34
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Наполи победил Лацио и вышел в полуфинал Кубка Италии
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21 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии. «Наполи» победил «Лацио» с минимальным счетом 1:0.

Команда Дженнаро Гаттузо переиграла подопечных Симоне Индзаги за счет раннего гола Инсинье на 2-й минуте встречи. Через несколько минут Чиро Иммобиле мог сравнять счет, но не попал в створ ворот с пенальти.

Кубок Италии. 1/4 финала

«Наполи» – «Лацио» – 1:0

Гол: Лоренцо Инсинье, 2.
 
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 10 (мимо).
 
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Луперто, 22), Демме, Кальехон (Эльмас, 68), Инсинье (Руис, 77), Милик.
 
«Лацио»: Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Хони, 76), Пароло, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Корреа, 55), Иммобиле.
 
Предупреждения: Хюсай, 8. Ачерби, 14. Лукас, 25.
 
Удаления: Хюсай, 19. Лукас, 25.
 
Судья: Масса.
 
Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

 

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Источник — Sport.ua

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