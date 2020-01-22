Наполи – Лацио – 1:0. Видео голов и обзор матча

21 января состоялся матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором «Наполи» победил «Лацио» с минимальным счетом 1:0 и вышел в полуфинал турнира.
Единственный гол забил Лоренцо Инсинье на 2-й минуте. Затем Чиро Иммобиле мог сравнять счет с пенальти, но поскользнулся и не попал в створ ворот.
Смотрите видео голов и обзор матча «Наполи» – «Лацио» – 1:0.
1:0. Гол! Лоренцо Инсинье, 2 мин.
Иммобиле не забил пенальти, 10 мин.
Удаление. Эльсеид Хисай, 19 мин.
Удаление. Лукас Лейва, 25 мин.
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
Источник — Sport.ua
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