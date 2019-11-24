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Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2020

24 команды были разбиты на 12 пар

  • 24.11.2019 15:12
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Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2020
© Davis Cup
Состоялась жеребьевка квалификации следующего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса.
 
24 команды были разбиты на 12 пар, победители которых сыграют в следующем году в финальной стадии соревнований. Матчи квалификации пройдут 6-7 марта.
 
Ранее стали известны еще четыре участника основной стадии, это полуфиналисты текущего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса: Испания, Канада, Великобритания и Россия. Приглашения от организаторов получили команды Сербии и Франции.
 
Всего в Финала Кубка Дэвиса-2020 будет участвовать 18 команд.
 
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Источник — Davis Cup

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