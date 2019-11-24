Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2020

Состоялась жеребьевка квалификации следующего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса.
24 команды были разбиты на 12 пар, победители которых сыграют в следующем году в финальной стадии соревнований. Матчи квалификации пройдут 6-7 марта.
Ранее стали известны еще четыре участника основной стадии, это полуфиналисты текущего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса: Испания, Канада, Великобритания и Россия. Приглашения от организаторов получили команды Сербии и Франции.
Всего в Финала Кубка Дэвиса-2020 будет участвовать 18 команд.
This is what the draw looks like for the 2020 #DavisCup #ByRakuten qualifiers pic.twitter.com/SzFb8AFej7— Davis Cup (@DavisCup) November 24, 2019
Источник — Davis Cup
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