Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2020

Состоялась жеребьевка квалификации следующего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса.

24 команды были разбиты на 12 пар, победители которых сыграют в следующем году в финальной стадии соревнований. Матчи квалификации пройдут 6-7 марта.

Ранее стали известны еще четыре участника основной стадии, это полуфиналисты текущего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса : Испания, Канада, Великобритания и Россия. Приглашения от организаторов получили команды Сербии и Франции.

Всего в Финала Кубка Дэвиса-2020 будет участвовать 18 команд.