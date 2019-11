Состоялась жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса-2020

Состоялась жеребьевка квалификации следующего розыгрыша Финала Кубка Дэвиса.

24 команды были разбиты на 12 пар, победители которых сыграют в следующем году в финальной стадии соревнований. Матчи квалификации пройдут 6-7 марта.

Всего в Финала Кубка Дэвиса-2020 будет участвовать 18 команд.

This is what the draw looks like for the 2020 #DavisCup #ByRakuten qualifiers pic.twitter.com/SzFb8AFej7