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ВИДЕО. Как Халеп снялась с матча из-за травмы спины

Румынская теннисистка не сумела продолжить игру в китайском Ухане

  • 25.09.2019 11:59
  • 485 просмотров
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ВИДЕО. Как Халеп снялась с матча из-за травмы спины
© Twitter. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп снялась по ходу матча третьего круга на турнире WTA в китайском Ухане из-за травмы спины.
 
Румынка отказалась от борьбы в матче против Елены Рыбакиной из Казахстана при счете 4:5 в первом сете. Встреча на тот момент длилась 47 минут.
 
Симона пояснила ситуацию так: «Я получила травму нижней части спины. У меня была острая боль. Пока не знаю, похожа ли новая травма на предыдущую».
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Источник — Twitter

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