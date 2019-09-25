ВИДЕО. Как Халеп снялась с матча из-за травмы спины

Румынская теннисистка Симона Халеп снялась по ходу матча третьего круга на турнире WTA в китайском Ухане из-за травмы спины.
Румынка отказалась от борьбы в матче против Елены Рыбакиной из Казахстана при счете 4:5 в первом сете. Встреча на тот момент длилась 47 минут.
Симона пояснила ситуацию так: «Я получила травму нижней части спины. У меня была острая боль. Пока не знаю, похожа ли новая травма на предыдущую».
Simona Halep retires due to injury while trailing 5-4.— WTA (@WTA) September 25, 2019
Elena Rybakina moves into the @wuhanopentennis quarterfinals #WuhanOpen pic.twitter.com/YisFax2oun
Источник — Twitter
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