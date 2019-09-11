Наньчан. Козлова сыграет в четвертьфинале

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Александр ЗИНЧЕНКО: «Без болельщиков мы никто» 14:26 — Сергей Шепеленко Вообще то твоего гола бы не было без передачи Караваева. И в общем и по статистике и по ходу матч...

Зинченко забил за сборную Украины 4 из 7 голов в карьере 14:23 — Axmetov1 Странно,я думал намного больше.Все таки Гвардиола гений.Зина защитник 14:18 — Бондаренко Александр я не думаю,что мансити нужны бабки...это не бенфика 14:16 — Бондаренко Александр ага...Шахтеру...какие в Шахте-козлы,такого игрока упустили,за него с Луча надо спросить

Андрей ШЕВЧЕНКО: «В Европе мало таких сборных, как Нигерия» 14:23 — Mr.Value И к чему этот высер про Словакию, умник. Тем более, что к этой игре первому месту ничто не угрож...

Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер продолжит воспитывать Тайсона» 14:20 — Axmetov1 Неисключено.Но пока он нам самим нужен.Тем более у нас очень ровная группа в ЛЧ.А Цыганик,провока...

Глубины скамейки пока нет. Но есть характер 14:17 — Саша Зардунов У этой команды однозначно есть яйца 14:14 — Vladislav Pohily Линия защиты сейчас самое слабое звено + альтернативы Степаненко пока что совсем не видно. Вообще... 14:10 — Сергей Шепеленко Судя по всему с Португалией пролетаем?(второй матч) А это самый главный матч, который даст оценку...