Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Наньчан. Козлова сыграет в четвертьфинале

Украинка одержала вторую победу на турнире

  • 11.09.2019 14:10
  • 205 просмотров
  • 0 комментариев
Наньчан. Козлова сыграет в четвертьфинале
© WTA. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA International в китайском Наньчане.  
 
В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла словенку Далилу Якупович (№154 WTA)
 
Наньчан. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Далила Якупович (Словения) – 6:2, 6:2
 
В 1/4 финала Катерина сыграет против Саманты Стосур (№139 WTA) или Нины Стоянович (№139 WTA), которые сразятся завтра.
 
Напомним, на турнире в Няньчане также играла и Катарина Завацкая.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности