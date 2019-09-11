Наньчан. Козлова сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№74 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла словенку Далилу Якупович (№154 WTA)
Наньчан. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Далила Якупович (Словения) – 6:2, 6:2
В 1/4 финала Катерина сыграет против Саманты Стосур (№139 WTA) или Нины Стоянович (№139 WTA), которые сразятся завтра.
Напомним, на турнире в Няньчане также играла и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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