Завацкая покидает турнир в Наньчане

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№137 WTA) проиграла стартовый матч на турнире WTA International в китайском Наньчане.
В матче первого круга украинка в трех сетах уступила хорватке Яне Фетт (№326 WTA).
Наньчан. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Яна Фетт (Хорватия) – 6:7(3), 6:2, 1:6
Напомним, ранее во второй круг вышла украинка Катерина Козлова, которая выиграла первый матч за 3,5 месяца.
Источник — Sport.ua
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