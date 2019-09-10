Завацкая покидает турнир в Наньчане

В Шахтёре ты крот, и никак иначе!!!

Лучше быть кротом в "Шахтере",чем мусором в ДК.

15:32 — steelmaker

Наши чемпионы мира сегодня, в большинстве своем, будут играть за Украину U-21. У них там в отборе...

15:31 — Андрей Овчаренко

Хорошо бы чтоб вообще важность результата не давлела над игроками.