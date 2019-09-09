Наньчан. Козлова одержала первую победу за 3,5 месяца

13 / 15 Вы знаете Сэмми не хуже его биографов.

13:48 — digsum

>> Григорчук - вывел 3 левые команды в Лигу Европы > Одна из "левых" команд играла ранее в группо...

13:40 — Robert Monroe

У Реброва ещё была 1/4 ЛЕ, что для клуба с бюджетом ДК вполне приличный результат, если не сказат...

13:35 — Robert Monroe

Особых успехов у Скрипника в Бундеслиге не было. Да и Вернидуб на порядок сильнее в еврокубках вы...