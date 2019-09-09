Наньчан. Козлова и Завацкая узнали соперниц

Украинские теннисистки Катерина Козлова (№74 WTA) и Катарина Завацкая (№137 WTA) узнали соперниц по первому кругу на турнире WTA International в китайском Наньчане. Напомним, по результатам жеребьевки , украинкам предстояло сыграть с победительницами квалификации, которые определились в воскресенье.

Козлова проведет матч против 40-летней Греты Арн из Венгрии (№369 WTA). Этот матч состоится в понедельник вторым запуском после матче Далила Якупович (Словения) – Сара Эррани (Италия). Ориентировочное время начала – 11:30 по Киеву.

Завацкая стартует во вторник поединком против хорватки Яны Фетт (№326 WTA), время начала матча пока неизвестно.