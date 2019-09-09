Наньчан. Козлова и Завацкая узнали соперниц

Украинские теннисистки Катерина Козлова (№74 WTA) и Катарина Завацкая (№137 WTA) узнали соперниц по первому кругу на турнире WTA International в китайском Наньчане. Напомним, по результатам жеребьевки, украинкам предстояло сыграть с победительницами квалификации, которые определились в воскресенье.
Козлова проведет матч против 40-летней Греты Арн из Венгрии (№369 WTA). Этот матч состоится в понедельник вторым запуском после матче Далила Якупович (Словения) – Сара Эррани (Италия). Ориентировочное время начала – 11:30 по Киеву.
Завацкая стартует во вторник поединком против хорватки Яны Фетт (№326 WTA), время начала матча пока неизвестно.
Источник — Sport.ua
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