Наньчан. Козлова и Завацкая стартуют матчами против квалифаеров

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира категории WTA International в китайском Наньчане. Напомним, Украину на этих соревнованиях представят Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Обе украинские теннисистки в первом круге сыграют с победительницами квалификации, которые определятся в воскресенье.

Что касается потенциальных оппоненток по второму кругу, то у Козловой, посеянной под седьмым номером, это пятая сеяная Ребекка Петерсон (Швеция) или обладательница вайлд-кард китаянка Фан Йин Ксун.

Завацкая в случае выхода во второй раунд сразится против Далилы Якупович (Словения) или Сары Эррани (Италия).

Основная сетка турнира в Наньчане стартует 9 сентября, призовой фонд – $250,000.