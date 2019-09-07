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Наньчан. Козлова и Завацкая стартуют матчами против квалифаеров

Соперницы украинок по первому кругу станут известны в воскресенье

  • 07.09.2019 18:48
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Наньчан. Козлова и Завацкая стартуют матчами против квалифаеров
© Wiesbaden. Катарина Завацкая
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира категории WTA International в китайском Наньчане. Напомним, Украину на этих соревнованиях представят Катерина Козлова и Катарина Завацкая.
 
Обе украинские теннисистки в первом круге сыграют с победительницами квалификации, которые определятся в воскресенье.
 
Что касается потенциальных оппоненток по второму кругу, то у Козловой, посеянной под седьмым номером, это пятая сеяная Ребекка Петерсон (Швеция) или обладательница вайлд-кард китаянка Фан Йин Ксун.
 
Завацкая в случае выхода во второй раунд сразится против Далилы Якупович (Словения) или Сары Эррани (Италия).
 
Основная сетка турнира в Наньчане стартует 9 сентября, призовой фонд – $250,000.
 
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Источник — WTA Insider

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