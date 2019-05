ФОТО. Тренировка Свитолиной перед турниром в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела тренировку в Риме. В столице Италии первая ракетка Украины занималась под руководством тренера Энди Беттлса.

Прошлогодняя чемпионка турнира готовится к поединку первого раунда в Италии. Первую игру в Риме Элина Свитолина проведет против победительницы встречи Виктории Азаренко из Беларуси и китаянки Чжан Шуай.





.@ElinaSvitolina on the practice court in Romeo on Monday pic.twitter.com/Z0yci10Ksf — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 13, 2019

.@ElinaSvitolina on the practice court in Romeo on Monday pic.twitter.com/lF4fWDGtFE — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 13, 2019

.@ElinaSvitolina talks to coach Andy Bettles during a practice break in Rome pic.twitter.com/4g6vDg8jle — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 13, 2019

.@BelindaBencic on the practice court in Rome pic.twitter.com/0UTlptedLK — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) May 13, 2019