Меликар и Пейя выиграли Уимблдон в миксте

Американско-астралийская пара Александр Пейя и Николь Меликар стали победительницами Уимблдонского турнира в смешанном разряде. В финале они одолели Джейми Маррея и Викторию Азаренко.
Уимблдон. Финал микста
Меликар/Пейя (США/Австрия, 11) – Азаренко/Маррей (Беларусь/Великобритания) – 7:6(1), 6:3
Это был второй совместный турнир для Николь и Александра. В прошлом месяце они выступали на Ролан Гаррос, где дошли до четвертьфинала, уступив будущим чемпионам Латише Чжань из Тайваня и хорвату Ивану Додигу.
Финалисты турнира Джейми Маррей и Виктория Азаренко провели первый совместный турнир. Британец был действующим чемпионом Уимблдона и не смог завоевать свой четвёртый титул в миксте и третий в Лондоне, а белорусская теннисистка в четвёртый раз играла в решающем матче смешанного парного разряда, до этого став чемпионкой US Open-2007 и Ролан Гаррос-2008.
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Источник — Большой теннис Украины
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