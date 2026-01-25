Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АРТЕТА о Де Дзерби: «Он невероятно хорошо развивает молодых талантов»
Англия
25 января 2026, 13:41
143
0

АРТЕТА о Де Дзерби: «Он невероятно хорошо развивает молодых талантов»

Микель отметил умение работать с молодежью тренера «Марселя»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер Итана Нванери в «Марсель»:

«Я считаю, что талантливые молодые игроки, которых мы имеем, нуждаются в игровом времени. В этом сезоне Итан не получал достаточного количества минут на поле. И последнее, чего мы хотим – это тормозить его развитие, ведь он настоящий талант, который живет футболом, это его жизнь.

После обсуждения с ним, его отцом, агентом и клубом мы решили, что лучше всего для него – уйти в аренду. И тогда нужно подобрать правильное место. Имея все варианты и понимая опыт с «Марселем» и Вилли [Салиба], и факт того, что Роберто [Де Дзерби] там, а он невероятно хорошо развивает молодых талантов и является действительно смелым человеком в том, как он играет.

Он также работает с молодыми талантами и имеет большой опыт в этом. И я считаю, что это соответствует стилю игры и качествам, которые мы хотим видеть у Итана. Поэтому это будет отличный опыт для него».

Нванери уже дебютировал за «Марсель» и отметился забитым голом в матче с «Лансом», который команда Де Дзерби выиграла со счетом 3:1.

Иван Чирко Источник: Football London
