25.01.2026 14:30 - : -
Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
25 января в 14:30 встречаются Заря Луганск и болгарская команда Локомотив София.
Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
