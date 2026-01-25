Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Заря
25.01.2026 14:30 - : -
Локомотив София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 14:03 |
71
0

Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча

25 января 2026, 14:03 |
71
0
Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

25 января в 14:30 встречаются Заря Луганск и болгарская команда Локомотив София.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Луганская Заря проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Заря занимает 8-е место в УПЛ (23 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Заря – Локомотив София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Петр СТАСЮК: «Команда хорошо подготовлена к сборам»
Сергей ШИЩЕНКО: «Футболисты готовы выполнять работу, которую мы планируем»
ФОТО. Шахтер занимался в тренажерном зале. Воскресенье объявлено выходным
товарищеские матчи Заря Луганск учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Локомотив София
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24 января 2026, 19:20 111
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву

Педриньо может получить возможность защищать цвета «сине-желтых»

Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25 января 2026, 13:49 0
Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 января и начнется в 19:30 по Киеву

Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 25.01.2026, 11:00
Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Футбол | 24.01.2026, 18:45
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Ракицкий может покинуть Украину и уехать играть в постсоветскую страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 34
Теннис
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем