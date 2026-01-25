Барселона подписала нападающего. В клубе подтвердили
Хамза Абделькарим продолжит карьеру в каталонском клубе
Египетский нападающий каирского «Аль-Ахли» Хамза Абделькарим продолжит карьеру в «Барселоне». Это подтвердил спортивный директор египетского клуба Валид Сахал Эль-Дин:
«Хамза Абделькарим завершил свой переход в ФК «Барселона». Я желаю ему там всяческих успехов и надеюсь, что он никогда не вернется в Египет», – заявил функционер.
В текущем сезоне Хамза Абделькарим провел восемь матчей в составе взрослой команды «Аль-Ахли», ни одним результативным действием не отличился.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.
