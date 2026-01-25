Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона подписала нападающего. В клубе подтвердили
Испания
25 января 2026, 12:41 | Обновлено 25 января 2026, 12:43
1

Барселона подписала нападающего. В клубе подтвердили

Хамза Абделькарим продолжит карьеру в каталонском клубе

1 Comments
Барселона подписала нападающего. В клубе подтвердили
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамза Абделькарим

Египетский нападающий каирского «Аль-Ахли» Хамза Абделькарим продолжит карьеру в «Барселоне». Это подтвердил спортивный директор египетского клуба Валид Сахал Эль-Дин:

«Хамза Абделькарим завершил свой переход в ФК «Барселона». Я желаю ему там всяческих успехов и надеюсь, что он никогда не вернется в Египет», – заявил функционер.

В текущем сезоне Хамза Абделькарим провел восемь матчей в составе взрослой команды «Аль-Ахли», ни одним результативным действием не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Нани продолжит карьеру в Актобе
САРРИ: «Игроки хотят уйти, потому что не видят амбиций в клуба»
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь оформила очередной трансфер в зимнее межсезонье
Барселона трансферы Роберт Левандовски чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги Аль-Ахли Каир
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Wlad West
Не забивает? Но как он классно не забивает.
