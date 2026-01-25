Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Вильярреала: «Не хватило удачи. У Реала почти не было моментов»
Испания
25 января 2026, 01:47 | Обновлено 25 января 2026, 01:48
Тренер Вильярреала: «Не хватило удачи. У Реала почти не было моментов»

Марселино Гарсия Тораль проанализировал проигранный матч 21-го тура Ла Лиги

Тренер Вильярреала: «Не хватило удачи. У Реала почти не было моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино Гарсия Тораль

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль подвел итоги неудачного домашнего матча против мадридского «Реала» в 21-м туре испанской Ла Лиги.

«Желтая субмарина» проиграла «сливочным», пропустив два мяча от Килиана Мбаппе (0:2).

«Чего не хватило? Нам не хватало решительности, немного больше удачи и забитых голов. Против команд высокого уровня наша результативность невелика. У «Реала» почти не было явных моментов. В начале второго тайма был рикошет, и Мбаппе забил нам невозможный мяч, потому что свободного пространства не было. Второй гол был с пенальти в компенсированное время. Командная работа в обороне была хорошей. У нас были выгодные подходы к воротам, но в нескольких случаях мы спешили. Мы не имели паузы из-за желания победить, чтобы сделать правильный пас.

Мы хорошо конкурировали, я очень доволен работой команды. Мы играли с соперником на равных. Но когда ты близок к успеху, всегда есть что-то, что нам мешает. Чтобы побеждать такие команды, нужно быть очень точными и иметь ту мелочь на свою пользу. А сегодня этого нам не хватало.

Травма Фойта? Это был серьезный удар. Все поняли, насколько тяжелая травма. Почти наверняка придется долго обходиться без него. Он очень важный футболист. У нас молодая оборона, и он обладает наибольшим опытом и авторитетом. Потерять его – серьезный удар. Но это футбол, и мы расстроены больше из-за него, чем из-за результата. Нужно справляться.

На прошлой неделе в Севилье у нас были четкие моменты. Сегодня – меньше. В Севилье мы отбили мяч, он остался на ближней стойке, и нам забили. Сегодня произошло нечто похожее. Соперники создают против нас очень мало моментов, и это касается даже «Реала». Один-два эпизода. Это большая заслуга обороны. Нам не хватает паузы, чтобы точнее завершать атаки. Нужно улучшаться и находить тот оптимальный момент. Некоторые футболисты пока не достигли этого уровня. Но главное – правильное отношение и работа. Если будем играть так, как сегодня, мы восстановим этот «точный момент» в завершающей фазе атак.

Судьи? Я считаю, что арбитр в целом справился хорошо. Он не повлиял на результат.

Впереди у нас еще много домашних матчей, и они могут нам помочь. Сегодня болельщики были невероятными, и это контрастирует с последними матчами Лиги чемпионов дома. Надеемся, что та связь, которая всегда была, продолжится», – прокомментировал Марселино.

Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Вильярреал - Реал Марселино Гарсия Тораль пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Marca
