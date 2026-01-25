ВИДЕО. Гол Нванери в дебюте. Марсель прервал победную серию Ланса

24 января состоялся центральный матч 19-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лансом».

Обе команды находятся среди лидеров чемпионата, занимая места в топ-3 турнирной таблицы.

«Марсель» ярко начал домашний матч на «Стад Велодром», шокировав соперника двумя быстрыми голами.

Один из них забил арендованный у «Арсенала» игрок – Итан Нванери, который только что дебютировал за французскую команду.

Точкой в матче стал второй гол в исполнении Амина Гуири, который довел счет до разгромного.

«Ланс» под занавес встречи сократил отставание, но это не спасло – 3:1 в пользу «Марселя».

В итоге «кроваво-золотые» впервые проиграли в 2026 году, прервали серию из 10 побед подряд и потеряли лидерство в Лиге 1.

Лига 1. 19-й тур, 24 января

«Марсель» – «Ланс» – 3:1

Голы: Гуири, 3, 75, Нванери, 13 – Фофана, 85

«Ренн» – «Лорьян» – 0:2

Голы: Макенго, 3, Пажи, 77

«Гавр» – «Монако» – 0:0