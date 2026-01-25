Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Ренн
24.01.2026 18:00 – FT 0 : 2
Лорьян
Франция
25 января 2026, 03:13 | Обновлено 25 января 2026, 03:17
16
0

ВИДЕО. Гол Нванери в дебюте. Марсель прервал победную серию Ланса

Команда Роберто де Дзерби нанесла первое поражение сопернику в 2026 году

25 января 2026, 03:13 | Обновлено 25 января 2026, 03:17
16
0
ВИДЕО. Гол Нванери в дебюте. Марсель прервал победную серию Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

24 января состоялся центральный матч 19-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лансом».

Обе команды находятся среди лидеров чемпионата, занимая места в топ-3 турнирной таблицы.

«Марсель» ярко начал домашний матч на «Стад Велодром», шокировав соперника двумя быстрыми голами.

Один из них забил арендованный у «Арсенала» игрок – Итан Нванери, который только что дебютировал за французскую команду.

Точкой в матче стал второй гол в исполнении Амина Гуири, который довел счет до разгромного.

«Ланс» под занавес встречи сократил отставание, но это не спасло – 3:1 в пользу «Марселя».

В итоге «кроваво-золотые» впервые проиграли в 2026 году, прервали серию из 10 побед подряд и потеряли лидерство в Лиге 1.

Лига 1. 19-й тур, 24 января

«Марсель» – «Ланс» – 3:1

Голы: Гуири, 3, 75, Нванери, 13 – Фофана, 85

«Ренн» – «Лорьян» – 0:2

Голы: Макенго, 3, Пажи, 77

«Гавр» – «Монако» – 0:0

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Pablo Pagis (Лорьян).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Виктор Макенго (Лорьян), асcист Монтассар Тальби.
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Ланс видео голов и обзор Монако Гавр Лорьян Ренн Итан Нванери Амин Гуири
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
