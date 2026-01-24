Два матча, два гола. Украинец снова забил в английской лиге
Сколько мячей забьет до конца сезона?
Украинский нападающий Эксетер Сити Тимур Тутеров отметился вторым голом в Первой Лиге Англии.
Случилось это в матче 28-го тура, в котором его команда на выезде играет против Порт Уэйл.
Тутеров в двух матчах подряд явился на замену и в каждом из них отличился забитым мячом.
Отметим, что кроме нападающего Эксетер Сити нет ни одного украинца в истории Первой Лиги Англии, который бы отмечался забитыми голами.
Матчи украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)
- 16 – Иван Варфоломеев (16 – Линкольн Сити)
- 2 – Антон Дудик (2 – Карлайл Юнайтед)
- 2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)
Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)
- 2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)
HE'S AT IT AGAIN 😍🔥— Exeter City FC (@OfficialECFC) January 24, 2026
It's 2️⃣ in 2️⃣ for Tutierov who slots home from close range!
PVFC 0-3 #ECFC | #SemperFidelis pic.twitter.com/U8V3gf6M0R
