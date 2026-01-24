Два матча, два гола. Украинец снова забил в английской лиге

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 января 2026, 19:12 | Обновлено 24 января 2026, 19:13
Сколько мячей забьет до конца сезона?

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Эксетер Сити Тимур Тутеров отметился вторым голом в Первой Лиге Англии.

Случилось это в матче 28-го тура, в котором его команда на выезде играет против Порт Уэйл.

Тутеров в двух матчах подряд явился на замену и в каждом из них отличился забитым мячом.

Отметим, что кроме нападающего Эксетер Сити нет ни одного украинца в истории Первой Лиги Англии, который бы отмечался забитыми голами.

Матчи украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

  • 16 – Иван Варфоломеев (16 – Линкольн Сити)
  • 2 – Антон Дудик (2 – Карлайл Юнайтед)
  • 2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)

Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

  • 2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)
