Два матча, два гола. Украинец снова забил в английской лиге

Украинский нападающий Эксетер Сити Тимур Тутеров отметился вторым голом в Первой Лиге Англии.

Случилось это в матче 28-го тура, в котором его команда на выезде играет против Порт Уэйл.

Тутеров в двух матчах подряд явился на замену и в каждом из них отличился забитым мячом.

Отметим, что кроме нападающего Эксетер Сити нет ни одного украинца в истории Первой Лиги Англии, который бы отмечался забитыми голами.

Матчи украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

16 – Иван Варфоломеев (16 – Линкольн Сити)

2 – Антон Дудик (2 – Карлайл Юнайтед)

2 – Тимур Тутеров (2 – Эксетер Сити)

Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

