Динамо сообщило футболисту, что не рассчитывает на него

Украинский защитник Василий Буртник рассказал, как узнал о том, что этой зимой должен покинуть киевское «Динамо».

– Как узнали, что «Динамо» на вас больше не рассчитывает?

– Сообщили из клуба. Я и сам понимал, что этот шаг должен произойти.

Недавно Василий Буртник покинул киевское «Динамо», где играл на правах аренды. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит тернопольской «Ниве», куда он и вернулся.

Игрок не провел ни одного матча за киевский клуб, однако 19 раз попадал в заявку «бело-синих».