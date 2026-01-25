Украина. Премьер лига25 января 2026, 08:33 |
1187
1
Динамо сообщило футболисту, что не рассчитывает на него
Буртник рассказал, как покинул киевский клуб
25 января 2026, 08:33 |
1187
Украинский защитник Василий Буртник рассказал, как узнал о том, что этой зимой должен покинуть киевское «Динамо».
– Как узнали, что «Динамо» на вас больше не рассчитывает?
– Сообщили из клуба. Я и сам понимал, что этот шаг должен произойти.
Недавно Василий Буртник покинул киевское «Динамо», где играл на правах аренды. Контракт 23-летнего футболиста принадлежит тернопольской «Ниве», куда он и вернулся.
Игрок не провел ни одного матча за киевский клуб, однако 19 раз попадал в заявку «бело-синих».
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Нах його взагалі брали
