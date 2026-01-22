Талантливого игрока Динамо пригласили играть в Жирону

Защитник «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко рассказал о возможном переходе в испанскую «Жирону». Михавко подтвердил, что Ванат действительно приглашает его присоединиться к каталонскому клубу, но пока такой возможности нет.

«Зовет ли Ванат в Жирону? Зовет, но пока нет такой возможности. Мы много времени проводили вместе, особенно в сборной, и мне немного грустно, когда его нет.

Рад за Ваната, ведь уровень футбола в Испании значительно выше, я слежу за каждым матчем «Жироны», – отметил Тарас Михавко.