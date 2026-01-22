Испания22 января 2026, 21:19 |
1171
0
Талантливого игрока Динамо пригласили играть в Жирону
Ванат зовет Михавко в каталонский клуб
22 января 2026, 21:19 |
1171
0
Защитник «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко рассказал о возможном переходе в испанскую «Жирону». Михавко подтвердил, что Ванат действительно приглашает его присоединиться к каталонскому клубу, но пока такой возможности нет.
«Зовет ли Ванат в Жирону? Зовет, но пока нет такой возможности. Мы много времени проводили вместе, особенно в сборной, и мне немного грустно, когда его нет.
Рад за Ваната, ведь уровень футбола в Испании значительно выше, я слежу за каждым матчем «Жироны», – отметил Тарас Михавко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 января 2026, 14:15 5
Чисора выйдет на Уайлдера
Футбол | 22 января 2026, 19:09 0
Винисиус Жуниор получил признание за матч с «Монако»
Бокс | 22.01.2026, 09:28
Футзал | 21.01.2026, 23:01
Футбол | 22.01.2026, 09:09
Комментарии 0
Популярные новости
21.01.2026, 02:58 9
21.01.2026, 08:06 7
21.01.2026, 10:05 12
22.01.2026, 09:02 6
21.01.2026, 03:30 22
Бокс
22.01.2026, 07:48 8
20.01.2026, 22:14