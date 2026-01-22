Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Талантливого игрока Динамо пригласили играть в Жирону
Испания
22 января 2026, 21:19 |
1171
0

ФК Динамо. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко рассказал о возможном переходе в испанскую «Жирону». Михавко подтвердил, что Ванат действительно приглашает его присоединиться к каталонскому клубу, но пока такой возможности нет.

«Зовет ли Ванат в Жирону? Зовет, но пока нет такой возможности. Мы много времени проводили вместе, особенно в сборной, и мне немного грустно, когда его нет.

Рад за Ваната, ведь уровень футбола в Испании значительно выше, я слежу за каждым матчем «Жироны», – отметил Тарас Михавко.

По теме:
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Ингулец расторг контракт с воспитанником Динамо
Барселона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тарас Михавко Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
