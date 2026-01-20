Лига чемпионов20 января 2026, 21:39 | Обновлено 20 января 2026, 21:43
189
1
Интер и Арсенал назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
20 января в 22:00 состоится поединок 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26
189
20 января в 22:00 состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Итальянский Интер принимает лондонский Арсенал в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кристиан Киву и Микель Артета назвали стартовые составы команд на игру.
Арсенал имеет 18 очков из 18 и лидирует в турнирной таблице ЛЧ, Интер идет на 6-й позиции (12 баллов).
Интер – Арсенал: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
У Арса на пів резерв
