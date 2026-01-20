Интер и Арсенал назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов

20 января в 22:00 состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянский Интер принимает лондонский Арсенал в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Кристиан Киву и Микель Артета назвали стартовые составы команд на игру.

Арсенал имеет 18 очков из 18 и лидирует в турнирной таблице ЛЧ, Интер идет на 6-й позиции (12 баллов).

Интер – Арсенал: стартовые составы на матч Лиги чемпионов